La Selección Argentina sufrió más de lo esperado, pero volvió a demostrar carácter en una noche cargada de tensión mundialista. Tras el agónico triunfo 3-2 ante Cabo Verde, que le permitió avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni resumió el espíritu de la clasificación con una frase contundente: “Esto es Argentina, el que no lo entiende, no lo va a entender. No hay nada fácil”.

El entrenador argentino habló luego de un partido que tuvo de todo: ventaja inicial, reacción africana, alargue, empate sobre el cierre y una aparición salvadora de Cristian “Cuti” Romero para sellar el pase de la Scaloneta. En ese contexto, Scaloni evitó cualquier tono triunfalista y puso el acento en la dificultad del encuentro.

“Fue un partido durísimo. Hay que felicitar al rival”, expresó el DT, en referencia a Cabo Verde, una de las revelaciones del torneo y que estuvo muy cerca de llevar la definición a los penales.

El valor de no rendirse

Scaloni destacó que, más allá del sufrimiento, Argentina volvió a encontrar respuestas en un escenario límite. La Selección no tuvo una noche sencilla, pero logró sostenerse emocionalmente y golpear en el momento decisivo.

“Siempre hay que sacar lo positivo, este equipo nunca se rinde. Hay que felicitar a Cabo Verde”, remarcó el entrenador, que insistió en reconocer el partido del conjunto africano.

La frase fue en línea con lo que mostró Argentina dentro de la cancha. El equipo abrió el marcador con Lionel Messi, volvió a ponerse arriba en el alargue con Lisandro Martínez y, cuando parecía que el golpe del 2-2 podía cambiar definitivamente la historia, encontró el desahogo final con el cabezazo del Cuti Romero.

Una advertencia para lo que viene

El mensaje de Scaloni también funcionó como una advertencia de cara a la próxima instancia. Argentina ya está entre los 16 mejores del Mundial y enfrentará a Egipto por un lugar en los cuartos de final, pero el entrenador dejó en claro que el camino no tendrá partidos simples.

La Scaloneta, vigente campeona del mundo, volvió a quedar frente a una máxima que se repite en este tipo de torneos: ganar también implica saber sufrir. Y Argentina, una vez más, sobrevivió a una noche brava.

Con la clasificación consumada, Scaloni eligió bajar la euforia, valorar la entrega y recordar que en un Mundial nadie regala nada. “Esto es Argentina, el que no lo entiende, no lo va a entender. No hay nada fácil”, cerró.