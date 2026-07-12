Lionel Scaloni valoró la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 tras el triunfo 3-1 ante Suiza y, de cara al próximo cruce frente a Inglaterra, le bajó el tono a la identidad del rival: “Da igual que sea Inglaterra, Noruega. Necesitamos recuperarnos y mejorar”.

El entrenador argentino reconoció las dificultades que atravesó el equipo durante los cuartos de final, que necesitó del tiempo suplementario para definir la clasificación.

“Hoy sufrimos. Sabíamos que era un equipo muy físico, nos puso cierta dificultad”, expresó Scaloni luego del encuentro.

Argentina había comenzado en ventaja con el gol de Alexis Mac Allister, pero Suiza encontró el empate en el complemento y llevó la definición hasta el alargue. Allí, los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez sellaron el 3-1 y el pase entre los cuatro mejores del torneo.

Más allá de las dificultades, Scaloni remarcó la dimensión de lo conseguido por el plantel argentino.

“Lo que consiguió este equipo hoy es histórico, meterse en una nueva semifinal”, afirmó el entrenador.

La Selección ahora deberá enfrentar a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial. Sin embargo, Scaloni evitó poner el foco en el peso histórico del rival y priorizó la recuperación física y la mejora del funcionamiento del equipo.

“Da igual que sea Inglaterra, Noruega. Necesitamos recuperarnos y mejorar”, insistió.

Argentina volvió a meterse entre los cuatro mejores del mundo y tendrá ahora otro desafío de máxima exigencia. Con Inglaterra en el horizonte, Scaloni dejó en claro que la prioridad inmediata será recuperar al plantel después de un nuevo partido de 120 minutos y corregir aspectos antes de buscar el pase a la gran final.