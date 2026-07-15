La clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del Mundial desató una mezcla de emoción, alivio y orgullo. Luego del triunfo 2-1 sobre Inglaterra en Atlanta, Lionel Scaloni habló por primera vez y dejó un mensaje que resume el espíritu de este equipo: “Vamos a dejar todo para intentar ganar la final”.

Visiblemente emocionado tras el pitazo final, el entrenador celebró la remontada conseguida por sus dirigidos y ya comenzó a poner la mirada en el duelo del próximo domingo frente a España, en Nueva Jersey, donde la Albiceleste buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

El orgullo por el plantel

Scaloni destacó el compromiso de sus futbolistas y aseguró que el equipo nunca deja de competir, incluso en los momentos más difíciles, como ocurrió después de comenzar en desventaja ante Inglaterra. “Vamos a dejar todo para intentar ganar la final”, afirmó el entrenador apenas finalizado el encuentro.

El DT también dejó una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas al describir el carácter de este grupo. “Somos únicos, no es de arrogancia, es de corazón. La camiseta amerita dar todo hasta el final”, expresó.

Un abrazo con Messi y la mira puesta en España

Tras el pitazo final, una de las imágenes más emotivas fue el abrazo entre Lionel Scaloni y Lionel Messi, símbolo de un ciclo que sigue haciendo historia en el fútbol argentino.

El entrenador felicitó a sus jugadores por la entrega mostrada durante los 90 minutos y ahora comenzará a preparar la gran final, que marcará la segunda definición mundialista consecutiva para la Selección.

Argentina llegará al partido decisivo después de una remontada memorable. El equipo comenzó perdiendo por el gol de Anthony Gordon, pero reaccionó en el tramo final con los tantos de Enzo Fernández, a los 85 minutos, y Lautaro Martínez, a los 92, para sellar el 2-1 definitivo.

El próximo domingo, desde las 16, la Albiceleste enfrentará a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con la ilusión de conquistar su cuarta Copa del Mundo. Scaloni fue claro: el objetivo es uno solo y el equipo está dispuesto a dejarlo todo para volver a hacer historia.