

A pocas horas del segundo partido de Argentina ante Austria, por el Grupo J del Mundial 2026 y con el objetivo de la clasificación a los 16avos de final, Lionel Scaloni y Enzo Fernández brindaron una conferencia de prensa en el Estadio AT&T, localizado en Arlington, en las afueras de Dallas, ciudad que será sede del encuentro este mismo lunes (14 hs. de Argentina).

Una victoria ante Austria le garantizaría a Argentina el pase a los dieciseisavos de final, independientemente de lo que ocurra en la última fecha del Grupo J. Si además Jordania no supera a Argelia en ese mismo encuentro, la Albiceleste terminaría primera del grupo sin importar el resultado del tercer partido.

Entre las dudas del DT, está en el costado izquierdo del ataque, Thiago Almada parte con ventaja para conservar su lugar, aunque Nicolás González —quien ingresó desde el banco ante Argelia y dio una asistencia— aparece como alternativa. En la delantera, en cambio, la disyuntiva es entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez: el delantero del Inter tendría una leve ventaja, dado que Álvarez aún busca recuperar su mejor nivel tras la lesión de tobillo con la que llegó al torneo.

El equipo aparece prácticamente definido, con un cambio confirmado respecto al 3-0 sobre Argelia. Nahuel Molina ingresará en el lateral derecho en lugar de Gonzalo Montiel, quien sufrió una sobrecarga en el cuádriceps derecho durante la semana. El resto de la estructura se mantendría intacta: Emiliano Martínez en el arco; Cristian Romero y Lisandro Martínez como zagueros centrales; Facundo Medina en el lateral izquierdo; y el tridente de volantes compuesto por Rodrigo De Paul, Fernández y Alexis Mac Allister.

En la charla con los medios, el mediocampista Enzo Fernández, fue el primero en tomar la palabra. “Siento que el fútbol es cada vez más parejo, y en este Mundial también más competitivo que el de Qatar. Lo siento así, es una opinión. Hoy hay muchas selecciones que han sorprendido y están haciendo un gran papel”, se refirió el jugador ante los partidos disputados del torneo a la fecha y en particular, por el empate reciente de Uruguay empató con Cabo Verde.

En cuanto al rendimiento de la selección nacional con Argelia dijo Enzo que: “Estuvimos bien en todas las líneas. Vi al equipo muy bien, obviamente por momentos tuvimos que defendernos. Tenemos que sufrir y saber defender, pero en líneas generales la Selección hizo un gran partido y ganamos muy bien”. Y agregó: “para nosotros es importante manejar el juego y la pelota ante los rivales que sean”.

Además, comentó sobre el rol que juega dentro del equipo: “Leo (Messi) nos da mucha libertad en el medio de movernos. Me gusta mucho ser la base del equipo, tener contacto con la pelota constantemente, me genera mucha confianza. Comparándolo con Chelsea, sí jugaba más adelante. Tiene que ver mucho el equipo y la manera que juega, pero me siento muy cómodo partiendo al lado de Alexis y llegar al gol”. En ese sentido expresó también que: “No, somos 24 jugadores más los arqueros. No me siento titular, el técnico elige quién juega y creo que cada vez que me toca trato de hacerlo al máximo. Defender a mi país y hacer que el equipo gane. Esa es la característica que tengo”.



Por último, la expectativa que tiene frente a los austriacos afirmó, “teniendo la pelota vamos a hacer eso. Sabemos que ellos juegan directo, pero intentaremos sacarles la pelota y poder manejar nosotros el partido”.

La palabra del DT

A continuación, habló Scaloni y zanjó el tema de discusión entre los periodistas sobre el asunto de Messi y su padre, además del estado anímico y mental del plantel: “¿Había que arrancar con esta pregunta la conferencia de prensa? Estamos bien, poco más que agregar de esto. El equipo está bien para afrontar el partido de mañana”. “Creemos firmemente en que el grupo es el que saca adelante las situaciones buenas como malas. Al lado de un amigo siempre es mejor vivir situaciones y compartirlas. Eso es lo que todos sentimos, me imagino que él también lo siente por lo que ha dicho. Prefiero a este tema no agregar más, estamos bien y preparados para el partido”, concluyó.

Respecto a lo deportivo y estrictamente sobre el partido contra Austria, comentó: “Austria es un rival difícil, tiene muy buenos jugadores. Presiona bien, es vertical. Ha hecho una gran clasificación. Es un rival a tener en cuenta, será un partido complicado. Ganamos los dos y eso puede ayudar a que se vea un espectáculo mejor. Lo que se ve del Mundial es que no hay partidos fáciles. La fase de grupos históricamente lo fue”.

Y agregó que: “Las condiciones de calor, que se pare el partido constantemente hacen que eso le dé una mano al equipo teóricamente más débil. Tiene tiempo que antes no había. Se ha hecho para tener tiempo y se hace un poco cortado el partido, eso de cuatro tiempos es real. Porque en el vestuario en el entretiempo tenemos tres minutos para hablar con los jugadores, entre que van y vuelven. Yo creo que al final las grandes selecciones van a estar ahí, compitiendo. Va a ser un Mundial difícil, sin dudas”.

No solo está pendiente Scaloni sobre los encuentros que hay entre la fase de grupos, también en los rivales que pueden venir después: “Si hay un rival mejor habrá que atrincherarse. Es así, lo tenemos claro. No siempre se puede ser dominador de la pelota. A veces no lo somos, pero sí somos dominadores del resultado. Lo importante que el equipo reacciona a eso”.

Finalmente, Scaloni terminó respondiendo a una pregunta incisiva, sobre los puntos negativos o débiles que tiene hoy el equipo, tras el primer partido con Argelia: “No te las voy a decir, pero claro que sí hubo. Cualquier entrenador analiza cómo se puede hacer daño a Argentina, hay acceso a un montón de situaciones. Siempre hay cosas por corregir. Se las explicamos y decimos, no nos quedamos con eso. Más allá de que hayan hecho un gran partido, tenemos puntos débiles, esperemos que no lo sepan encontrar, eso es lo interesante”.