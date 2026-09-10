La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina después de diciembre de 2026 es una incógnita. Aunque el entrenador tiene contrato vigente hasta fin de año y la AFA pretende que continúe, existen tres razones que ponen en duda su permanencia en el cargo.

Uno de los principales motivos es el cansancio que arrastra Scaloni después de un ciclo que comenzó en 2018 y que tuvo como grandes conquistas la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024.

Tras la final del Mundial 2026, el entrenador dejó abierta la posibilidad de tomarse un descanso y analizar su futuro. La intención de la AFA es convencerlo para que continúe, pero la decisión final estará en manos del técnico.

La Selección entra en una nueva etapa

El segundo factor está relacionado con la profunda renovación que deberá afrontar el equipo. La salida de Lionel Messi marca un cambio de época para la Selección y obliga a encontrar nuevos referentes dentro del plantel.

A esto se suman las dudas sobre la continuidad de otros históricos. Scaloni deberá construir un nuevo equipo sin varias de las figuras que fueron protagonistas durante buena parte de su exitoso ciclo.

El cuerpo técnico también puede cambiar

El tercer punto que genera incertidumbre es la posible salida de integrantes importantes del cuerpo técnico.

Walter Samuel, uno de los principales colaboradores de Scaloni desde el comienzo del ciclo, analiza dejar su lugar para iniciar su propio camino como entrenador. Su eventual salida obligaría al técnico a reorganizar el equipo de trabajo en un momento en el que la Selección ya atraviesa una etapa de reconstrucción.

Una decisión que deberá definirse

Con el contrato de Scaloni vigente hasta diciembre, la AFA buscará avanzar en la definición de su futuro durante los próximos meses. La intención dirigencial es darle continuidad al proyecto, pero el entrenador deberá decidir si quiere continuar después de un ciclo de ocho años y afrontar el desafío de reconstruir la Selección tras la salida de varios de sus referentes.

Por ahora, las tres cuestiones centrales son claras: el desgaste personal de Scaloni, el recambio que atraviesa el plantel y la posible modificación de su cuerpo técnico. Esos factores mantienen abierta la incógnita sobre quién estará al frente de la Albiceleste en la próxima etapa.