Enorme triunfo de Argentina ante Inglaterra por 1 a 2 en la semifinal del Mundial 2026, celebrado en el Estadio de Atlanta. Tras la conclusión del partido, el entrenador Lionel Scaloni habló en la rueda de prensa contenido por tantas emociones juntas. El DT señaló a los noteros de campo: “Sin palabras. Una alegría a nuestro país, nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme”.

A su vez, palpitó la final del domingo a las 16 contra España, en la que Argentina buscará ser bicampeona del mundo, algo que no logró ningún seleccionado en la historia: "Vamos a intentar ganar, dejar todo, pero después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos y no es arrogancia. Esta gente nos llevó a ganar el partido.

Por último, el DT que ya ganó cuatro títulos en la Mayor (Copa América 2021 y 2024, Finalissima 2022 y Mundial 2022) elogió la entrega de los futbolistas: “La camiseta amerita dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como todos”.

El héroe de la tarde

Lautaro Martínez también habló y le costó decir lo que sentía, totalmente conmovido empezó con la voz quebrada: “Es muy fuerte esto. La primera vez que me dio mi viejo los botines, siempre soñé con hacer este gol”.

Además, en pocos segundos, Lautaro recordó a su familia: “El día que me fui a jugar a Racing, mi vieja jamás dejo de tender mi cama. Disfruto de todo esto, mis hijos me hicieron bajar un cambio y como hombre disfruto de la vida”.

Acerca del gol que metió para decretar la victoria, Lautaro comentó que: “Se lo dije a Facu y a Alexis en el banco, que iba a meter un gol y Enzo hizo un golazo también, este equipo sigue demostrando de qué está hecho”.



