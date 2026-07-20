Scaloni y los motivos para no seguir en la Selección Argentina

Lionel Scaloni no logró ocultar su conmoción durante la conferencia de prensa posterior al partido contra España. El director técnico santafesino, que mantiene un vínculo legal hasta diciembre de 2026, confirmó que respetará ese plazo pero dejó abierta la puerta para un cierre definitivo de su proceso.

Según sus propias palabras, "tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veré. La verdad que siento la necesidad de pensar, porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto".

El desgaste emocional y la exigencia de una reestructuración profunda asoman como los motivos principales de su decisión. El entrenador remarcó que para continuar al frente del equipo nacional se requieren diversos factores, especialmente el de volver a empezar de cero con la formación de un plantel competitivo.

Al respecto, Scaloni profundizó que "para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma".

La situación actual del equipo indica que varios de los 17 campeones mundiales que repitieron en esta última convocatoria quedarían relegados por una cuestión de edad si se proyecta el camino hacia el próximo torneo internacional.

Nombres históricos como Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Leandro Paredes, Dibu Martínez, Nicolás Tagliafico y Gonzalo Montiel forman parte del núcleo que el técnico valora profundamente y cuya posible ausencia futura motiva su reflexión. El dolor por el fin de este ciclo quedó de manifiesto cuando el estratega expresó "me duele en el alma, lo siento".

A pesar de la incertidumbre sobre lo que ocurrirá el año próximo, el líder del cuerpo técnico aseguró que mantendrá su compromiso profesional durante los meses restantes de 2026. Al retirarse del MetLife Stadium, el profesional brindó una visión más serena sobre la conclusión de las etapas deportivas. Scaloni concluyó que "no lo veo tan complicado y alguna vez todo proceso se termina, este ha sido maravilloso, espectacular, y hasta diciembre acá estaremos dando batalla".