Lionel Scaloni y su cuerpo técnico asistieron al Coloso Marcelo Bielsa de Rosario para observar el partido entre la Selección Argentina Sub-19 y Uruguay. El encuentro correspondió a la segunda fecha de los Juegos Suramericanos.

El entrenador estuvo acompañado por Walter Samuel, Pablo Aimar y Roberto Ayala. La presencia del cuerpo técnico se produjo horas después de que Scaloni rompiera el silencio tras la final del Mundial 2026 ante España.

Una recepción especial

Scaloni y sus acompañantes llegaron al estadio unos minutos después del comienzo del partido. Una comitiva los recibió y los ubicó en el sector correspondiente dentro del Coloso Marcelo Bielsa.

Durante el recorrido hacia sus ubicaciones, el entrenador y los integrantes del cuerpo técnico recibieron muestras de cariño de las personas que se encontraban en el estadio. Entre los mensajes que se escucharon estuvo el de “Gracias, campeones”, según informó TyC Sports.

El seguimiento a las juveniles

La presencia de Scaloni también se vinculó con su seguimiento de las selecciones juveniles, una tarea que ha tenido importancia durante su ciclo al frente del seleccionado desde 2018. La observación de los jóvenes permite contar con referencias de futbolistas que podrían tener protagonismo en la Selección Mayor.

En ese contexto, la cuenta oficial de la Selección Argentina publicó una imagen de Scaloni y su cuerpo técnico en uno de los palcos del estadio. “El cuerpo técnico de la Selección Mayor, liderado por Lionel Scaloni, acompaña a la delegación en la jornada de hoy. Trabajo mancomunado, siempre”, publicó.

El apoyo a la Sub-19

La presencia del cuerpo técnico de la Selección Mayor también funcionó como acompañamiento para los futbolistas dirigidos por Diego Placente. Argentina buscaba recuperarse de la derrota por 2-1 ante Paraguay en el debut y mantener sus posibilidades de conseguir una medalla en los Juegos Suramericanos.