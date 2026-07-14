En el marco de la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra, Lionel Scaloni intenta mantener la calma frente a las expectativas del entorno. El entrenador de la Selección Argentina asegura con firmeza que "la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra es un partido de fútbol más" para minimizar la carga emocional del duelo.

A esta postura se sumó Julián Álvarez, quien consideró que el enfrentamiento "es especial, pero no deja de ser un partido" en la búsqueda de la final. Pese a estas declaraciones, la historia personal del director técnico está ligada al país británico, ya que fue ese destino el que le permitió disputar su única Copa del Mundo como jugador.

La relación comenzó hace 20 años, cuando el defensor perdió su lugar en el Deportivo La Coruña bajo el mando de Joaquín Caparrós. En ese momento, José Pékerman le envió una advertencia clara al indicarle que "necesitaba verlo competir para considerarlo en la lista de la Selección Argentina para Alemania 2006". Por esta razón, el 31 de enero de 2006, el lateral firmó contrato con el West Ham a último minuto y se trasladó a Londres sin conocer el idioma.

Durante su etapa en el equipo inglés, Scaloni participó en 17 encuentros que resultaron fundamentales para asegurar su lugar en la lista definitiva para el torneo en Alemania.

Sin embargo, su ciclo en el club terminó con un recuerdo amargo tras la final de la FA Cup 2006 contra el Liverpool. Un error suyo facilitó un gol del adversario y, luego de perder la definición por penales, el elenco londinense decidió no renovar su contrato. Argentina no vence a un campeón mundial en tiempo reglamentario desde Italia 90, lo que aumenta la relevancia del partido.

Esta situación lo obligó a buscar un nuevo rumbo en el Mallorca de España, donde finalmente conoció a su esposa y formó su hogar. Mientras circula un antiguo video suyo en MTV que se volvió viral, el técnico se prepara para un nuevo cruce decisivo. Aunque Scaloni insista en que "la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra es un partido de fútbol más", su biografía deportiva confirma que aquel paso por la Premier League cambió su destino para siempre.