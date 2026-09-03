Scania Argentina inauguró la ampliación y renovación de su punto de servicio en San Juan, tras una inversión de USD 2,3 millones que fortalece su capacidad de atención en Cuyo, una región estratégica para el desarrollo productivo del país y especialmente para la actividad minera.

La obra permite triplicar la capacidad de trabajo del establecimiento, que cuenta con 1.950 metros cuadrados cubiertos, un taller de 975 metros cuadrados y un depósito de repuestos de 175 metros cuadrados, cuya capacidad también se triplicó para ampliar la disponibilidad de piezas y agilizar la respuesta a los clientes. La playa de maniobras tiene 3.800 metros cuadrados.

La presencia de Scania en San Juan comenzó en 2016, con una primera sucursal desde la que la compañía acompañaba principalmente operaciones vinculadas al transporte de larga distancia nacional e internacional, transporte de combustible y otros segmentos productivos de la región. En 2022, Scania trasladó su operación a las actuales instalaciones, que ahora amplía como resultado del crecimiento sostenido de la actividad y de las necesidades de sus clientes.

"Este año cumplimos 50 años de presencia ininterrumpida en Argentina, y esta inversión refleja nuestra decisión de seguir apostando por el país y por el desarrollo de las economías regionales. Fortalecer nuestra red nos permite anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes y acompañar su crecimiento con infraestructura, tecnología y personas capacitadas cerca de donde operan", afirmó Sebastián Figueroa, CEO y presidente de Scania Argentina.

La ampliación adquiere especial relevancia frente al crecimiento de la actividad minera en San Juan y Cuyo. Scania acompaña a los proyectos mineros de la región con vehículos configurados para condiciones de alta exigencia y una solución integral que combina producto, servicios, conectividad, mantenimiento, conocimiento técnico y financiación.

A través de la modalidad Customer Workshop Services (CWS), la empresa brinda además servicio directamente en las operaciones, con equipos técnicos que trabajan en las minas para reducir tiempos de inactividad, responder con mayor rapidez y maximizar la disponibilidad de las unidades.

"Nuestro crecimiento en San Juan fue de la mano de nuestros clientes. Muchos nos acompañan desde que abrimos nuestra primera sucursal en 2016 y hoy estamos dando un nuevo paso para responder a una región que cambió y que tiene operaciones cada vez más exigentes", señaló Sandro Milazzotto, director de la Región Cuyo de Scania Argentina.

Las instalaciones se completan con espacios de capacitación y atención, sala de choferes, vestuarios, sala médica y lactario, estacionamientos diferenciados y sectores destinados al lavado y exhibición de unidades.

En línea con el propósito de Scania de liderar el cambio hacia un sistema de transporte más sustentable, todos los espacios del predio cuentan con iluminación LED y se incorporó una planta de tratamiento de efluentes industriales que permite reutilizar el 70% del agua destinada al lavado de camiones y piezas.

La inversión llega además en un año significativo para la compañía, que celebra 50 años de presencia ininterrumpida en Argentina, y consolida su presencia en una provincia donde la minería y el transporte de cargas tienen un peso cada vez mayor.