San Martín de San Juan goleó 5-1 a Gimnasia de Jujuy este sábado 31 de octubre, en el estadio Hilario Sánchez, y mantiene viva la ilusión de ingresar al Reducido de la Primera Nacional. Tras el encuentro, el entrenador Alejandro Schiapparelli destacó el rendimiento de sus dirigidos, reconoció los errores cometidos durante la temporada y aseguró que el equipo cumplió con su objetivo. Ahora, el Verdinegro deberá esperar el resultado de Colegiales para conocer su futuro.

"Era una final para nosotros. Si queremos pretender tener una chance para ver si entramos al Reducido, había que ganarlo sí o sí al partido", expresó Schiapparelli durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El entrenador remarcó que el objetivo era conseguir los tres puntos y marcar la mayor cantidad de goles posibles. "Nuestro laburo de hoy era tener que ganarlo al partido, hacer la mayor cantidad de goles posibles. Creo que podríamos haber hecho algunos goles más inclusive", sostuvo.

Además, destacó la fortaleza mental de sus jugadores para afrontar un compromiso decisivo. "Estoy muy contento con el desempeño de mis jugadores, cómo se entregaron, cómo afrontaron este partido que no era un partido fácil, la verdad, para ellos, sobre todo mentalmente", manifestó.

Schiapparelli lamentó los puntos perdidos durante el campeonato

Uno de los momentos más importantes de la conferencia llegó cuando el técnico fue consultado sobre las oportunidades que San Martín dejó escapar durante la temporada y que hoy lo obligan a depender de otros resultados.

"Considero que deberíamos tener muchos más puntos de los que tenemos hoy en día, que ya tendríamos que haber estado clasificados. Pero si no lo hemos hecho es porque también nosotros hemos cometido errores", reconoció.

En ese sentido, recordó especialmente el empate frente a Atlético de Rafaela, cuando el conjunto sanjuanino recibió un gol en los últimos minutos.

"Como por ejemplo el partido con Rafaela, que nos empatan al último minuto. Con ese detalle nomás de ese partido, hoy ya estaríamos clasificados prácticamente", señaló.

Sin embargo, el entrenador explicó que estas situaciones forman parte de las dificultades de la categoría y que su equipo siempre intentó corregir los errores.

"Ojalá que podamos seguir corrigiendo, porque eso quiere decir que clasificamos", expresó, dejando en claro que mantiene la esperanza de continuar en competencia.

El balance de la temporada y la espera por Colegiales

Consultado sobre el balance del campeonato, Schiapparelli reconoció que todavía no realizó una evaluación definitiva, debido a que San Martín conserva posibilidades de disputar el Reducido.

"Creo que si bien es cierto que hay muchas cosas para mejorar, también se hicieron muchas cosas positivas. El equipo mejoró en un montón de aspectos. Muchas veces los resultados no nos acompañaron", explicó.

El técnico también destacó que San Martín fue uno de los equipos que menos partidos perdió durante la temporada, aunque admitió que los numerosos empates terminaron condicionando su posición en la tabla.

"Somos de los equipos que menos ha perdido. Es cierto que nos ha faltado ganar un poco más, porque hemos empatado mucho", sostuvo.

Para el entrenador, esa estadística demuestra que el plantel tiene una base competitiva y que necesita ajustar pequeños detalles para obtener mejores resultados.

Finalmente, Schiapparelli felicitó a sus dirigidos por la contundente victoria ante Gimnasia de Jujuy. "Hoy tenían que ganar, ganaron y lo hicieron de buena manera", destacó.

Con el 5-1 conseguido en Concepción, San Martín cumplió con su parte, pero todavía no puede festejar. El Verdinegro deberá esperar hasta este domingo 1 de noviembre, cuando Colegiales enfrente a San Martín de Tucumán, para conocer si consigue un lugar en el Reducido y mantiene vivo el sueño del ascenso.