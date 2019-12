Schwartzman opina que la Copa Davis "no debería hacerse a fin de año"

El tenista argentino Diego Schwartzman consideró que la Copa Davis, que esta temporada estreno un nuevo formato de disputa con su fase final concentrada toda una semana en Madrid, "no debería hacerse a fin de año” porque es un momento en el que "los jugadores ya terminaron el circuito”.



“Se juega en una fecha que es bastante después de que terminamos el circuito (del 18 al 24 de noviembre). Se acortan las vacaciones, que prácticamente no tenemos, no se puede hacer buena pretemporada y eso afecta un poco”, dijo Schwartzman a Télam.



El "Peque", ganador del Olimpia de Plata 2019 como mejor tenista argentino, aprobó sin embargo el nuevo formato de competencia, que propone sortear la fase de grupos, con tres equipos en cada uno, y las instancias de cuartos de final, semifinal y final en días corridos en la capital española con series al mejor de tres puntos.



“Nos gustó a la mayoría, salió todo muy bien, los jugadores y los equipos estuvimos muy bien tratados y fue todo muy prolijo”, avaló en cuanto a la organización realizada por la empresa Kosmos del futbolista de Barcelona Gerard Piqué.



“Tiene cosas para mejorar, como las fechas y los horarios, pero desde mi punto de vista es mejor hacerla en una semana y no en todo el año”, analizó Schwartzman, que terminó el año ubicado en el decimocuarto puesto del ranking mundial.



Tras calificar a Gastón Gaudio, máximo responsable del equipo argentino de Copa Davis, como “un muy buen capitán y con el que existe la mejor relación”, el argentino señaló que “en marzo habrá una serie difícil ante Colombia para clasificar a Madrid, pero para habrá tiempo”.



El "Peque", de 27 años, definió su año deportivo como “muy bueno” porque pudo avanzar “un par de puestos en el ranking”.



“Eso es algo ya difícil con el ranking que tengo actualmente, pero mantenerme hace unos años ahí arriba es muy positivo para mí. Intentaré seguir mejorando y para eso voy a tener que hacer una buena pretemporada y no tener lesiones para poder estar bien y competir todo el año”, asumió.



La temporada 2020 para el argentino comenzará el 3 de enero con la disputa de la Copa ATP en Australia, un torneo por equipos que se juega sobre canchas rápidas y tendrá como primer gran objetivo el Abierto australiano, del 20 de enero al 3 de febrero en Melbourne.