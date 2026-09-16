Scott Barrett, excapitán de los All Blacks, se encuentra cerca de regresar a la competencia con Taranaki en el campeonato NPC. El segunda línea neozelandés trabaja para volver al rugby después de una lesión.

Su posible regreso se produce mientras Nueva Zelanda atraviesa una etapa importante de su calendario internacional. Barrett es uno de los jugadores experimentados del rugby neozelandés.

Taranaki, la posibilidad

El regreso a Taranaki aparece como una alternativa para que el jugador vuelva a tener actividad competitiva. El campeonato NPC puede marcar su retorno después del período de recuperación.

La posibilidad también mantiene la expectativa sobre su futuro con los All Blacks. Barrett cuenta con una extensa trayectoria internacional y fue capitán del seleccionado.

Una vuelta esperada

La evolución de la lesión será determinante para establecer cuándo podrá volver a competir oficialmente. Por ahora, el jugador se encuentra cerca de dar el siguiente paso y regresar al campo con Taranaki.

Su eventual vuelta le permitiría recuperar ritmo de juego y avanzar nuevamente en su actividad deportiva. El equipo neozelandés sigue de cerca su evolución.