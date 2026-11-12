Scott Colom se convirtió en el primer senador negro de Mississippi, Estados Unidos, tras imponerse en una elección muy ajustada frente a la republicana Cindy Hyde-Smith. El demócrata obtuvo el 49,2% de los votos, contra el 48,7% de su rival, mientras que un candidato independiente alcanzó el 2,1%.

El resultado se confirmó después de más de una semana de escrutinio, debido a la escasa diferencia entre los candidatos y al recuento de todas las papeletas recibidas dentro del plazo establecido. La victoria representa un hecho histórico para uno de los estados más conservadores del país y con un largo historial de violencia racista.

Una elección que rompió una racha de décadas

El triunfo de Colom también puso fin a una seguidilla de victorias republicanas en Mississippi que se mantenía desde 1982. La contienda había sido considerada favorable para Hyde-Smith, quien buscaba la reelección en un estado donde Donald Trump había ganado por más de 22 puntos porcentuales en 2024.

Durante la campaña, Colom, un fiscal local, cuestionó el respaldo de su rival a los aranceles impulsados por Trump y la apodó “Cindy Precios Altos”. Además, desarrolló una campaña territorial que lo llevó a recorrer los 82 condados de Mississippi.

El escenario político tras el resultado

La elección se desarrolló en un contexto de avances demócratas en otros estados considerados bastiones republicanos, entre ellos Texas, Carolina del Sur y Kansas. Según los sondeos citados en la publicación, el descontento por la situación económica y el aumento del costo de vida influyeron en el voto.

Con el triunfo de Colom, los demócratas alcanzaron una mayoría de 55 bancas en el Senado, a la espera de la resolución de otra elección ajustada en Alaska. La republicana Hyde-Smith, por su parte, había acusado al demócrata de ser una marioneta del empresario George Soros, cuya familia contribuyó a financiar su campaña.