El Mundial de Fútbol Estados Unidos-México-Canadá 2026 está a pocas horas de comenzar y captar la atención de millones de espectadores en el globo, durante más de un mes.

No obstante, esta edición llega envuelta en controversias, marcada por las estrictas políticas migratorias y los rigurosos controles de seguridad de Estados Unidos, uno de los países anfitriones.

El torneo, organizado conjuntamente por Canadá, México y EE.UU., comienza este jueves 11 de junio y concluye el 19 de julio. El partido inaugural lo disputarán las selecciones de México y Sudáfrica en el Estadio Azteca a las 16 hs. (hora argentina) y en los 90 minutos previos, será la ceremonia inaugural.

Es el primer Mundial que se celebra en tres países simultáneamente, con sedes distribuidas en 16 ciudades. También contará con una cifra récord de 48 equipos en un formato ampliado, entre los que destacan los debutantes: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán. Por su parte, Argentina defenderá el título tras coronarse campeona en Catar 2022.

Lo que sucede fuera de los estadios

En el plano extradeportivo, se produjeron numerosas situaciones polémicas y escandalosas por los exhaustivos controles de seguridad y migratorios estadounidenses, que han provocado malestar en las delegaciones.

Agentes locales sometieron a las selecciones de Senegal y Uzbekistán a revisiones físicas completas. En el caso del equipo africano, las autoridades requisaron el equipaje de los futbolistas en el aeropuerto. A los deportistas uzbekos los inspeccionaron antes de ingresar al estadio para disputar un partido amistoso.

Asimismo, las autoridades migratorias retuvieron e interrogaron al delantero iraquí Aymen Hussein en el aeropuerto de Chicago durante casi siete horas antes de permitirle el ingreso al país. Lo más notorio fue el caso del reconocido árbitro somalí Omar Artán que fue detenido a su llegada a Miami, donde se le negó la entrada pese a contar con un visado vigente y finalmente deportado a Turquía.

Por otra parte, el combinado iraní ha enfrentado varios desafíos por parte de las autoridades estadounidenses que pusieron en riesgo su participación, en medio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.

Las visas para la selección fueron aprobadas solo unos días antes del torneo, tras meses de incertidumbre. No obstante, los futbolistas iraníes enfrentarán restricciones sin precedentes: no se les permitió pernoctar en territorio estadounidense y tuvieron que trasladar su concentración de Arizona a Tijuana (México).

Por su parte, la Federación de Fútbol de Irán acusó a Estados Unidos de obstaculizar la asistencia de sus aficionados tras revocarles la asignación de entradas para los partidos de la primera fase.

Modificaciones en el reglamento

En lo estrictamente futbolístico, también generan entre futboleros numerosas discusiones por los cambios reglamentarios en esta edición que estableció la FIFA.

