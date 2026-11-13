Se agotó el libro de Marta Torres que le regaló al papa León XIV

El libro de Marta Griselda Torres, la mujer que emocionó al papa León XIV durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, se agotó y será reeditado. La institución confirmó que ya trabaja en una nueva tirada de Mi vida, un milagro de Dios. El amor en el dolor, la autobiografía que la mujer le entregó personalmente al Pontífice durante su visita del lunes 9 de noviembre.

La noticia fue comunicada por el propio Cottolengo a través de sus redes sociales, luego de que el encuentro entre Marta y León XIV despertara un amplio interés por su historia y por el libro que recoge distintos momentos de su vida.

"Informamos al público que el libro de Marta Griselda Torres 'Mi vida, un milagro de Dios' se encuentra actualmente AGOTADO", señalaron desde la institución. Además, anticiparon: "Ya estamos trabajando en su reedición. Agradecemos profundamente su interés y les informaremos oportunamente cuando vuelva a estar disponible".

Por el momento, no se anunció una fecha para la nueva publicación ni cuándo podrán conseguirse nuevamente los ejemplares.

Una historia de vida que llegó hasta el Papa

La obra tiene 114 páginas y reconstruye la historia de Marta, nacida el 12 de noviembre de 1948 en María Grande, Entre Ríos. A sus 78 años, la mujer comparte en sus páginas una infancia atravesada por las dificultades de salud, las internaciones y el abandono de su madre cuando estaba por cumplir siete años.

Después de pasar por distintas instituciones en busca de un lugar donde pudiera vivir y recibir los cuidados que necesitaba, llegó al Cottolengo de Claypole en 1969. Allí encontró una comunidad que se convirtió en su familia y donde reside desde entonces.

El libro está organizado en tres partes: Los días en casa, Un lugar donde vivir y Carta a mamá. Esta última sección representa uno de los momentos más significativos del relato, ya que reúne una carta dirigida a su madre, a quien no volvió a ver después de su partida y a quien, décadas más tarde, decidió perdonar.

La autobiografía fue realizada con la colaboración de Nadia Recalde, encargada de transcribir el relato, y Laura Recalde, responsable del diseño. La coordinación editorial estuvo a cargo de Katherine Valeria Gómez Saldivar.

El encuentro que multiplicó el interés por su historia

Durante la visita de León XIV al Cottolengo, Marta fue elegida para representar a las personas que viven en el establecimiento y compartir su testimonio. En ese contexto, le entregó un ejemplar de su autobiografía al Papa y le dijo: "Santo Padre, hoy le entrego este libro que es parte de mi vida".

Después de escucharla, el Pontífice le regaló un rosario.

Marta explicó que uno de los motivos que la llevó a escribir fue el deseo de que su experiencia pudiera acompañar a otras personas que atraviesan situaciones difíciles. "Quiero hacer el bien, que pueda servir a otras personas que viven en una situación parecida, que sepan que no están solas, que tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas", expresó.

La repercusión del encuentro y el interés por conocer su historia llevaron a que los ejemplares disponibles se agotaran. Ahora, con la reedición en marcha, quienes quieran acceder a Mi vida, un milagro de Dios. El amor en el dolor deberán esperar una nueva comunicación oficial del Cottolengo sobre su disponibilidad.