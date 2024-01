Se calienta la previa: Dricus Du Plessis y sus palabras para Sean Strickland

Imperturbable ante los comentarios de Sean Strickland durante su conferencia de prensa, Dricus du Plessis no se deja influenciar. La contienda entre estos dos del Peso Mediano ha generado gran controversia previa a su enfrentamiento el 20 de enero en UFC 297 por el título de UFC. El campeón, en una emotiva entrevista, compartió las experiencias de abuso en su infancia y condenó los comentarios de su oponente. Sin embargo, el sudafricano respondió sin inmutarse en una entrevista con MMA On Point.

"No vi los comentarios de Strickland y no creo que lo haga. Ver llorar a un hombre adulto en una entrevista no es realmente mi material de reloj lo que voy a ver. Pero es lo que es. Me alegro de que haya llorado y lo haya sacado. Espero que ese sea el final de eso. Creo que le damos mucho más crédito del que merece en términos de mentalidad. No creo que piense en nada. Creo que sale y pelea, pelea como pelea Sean Strickland", indicó Du Plessis.

Además, Dricus mencionó: "Siempre lo ha hecho y es un luchador increíble. Le tengo mucho respeto como luchador. Creo que es increíble. ¿Creo que es un hipócrita? Cien por ciento. Cien por ciento. Obviamente, el trauma infantil es algo que no puedes evitar, pero si sabes lo que se siente al ser el receptor de ese trauma, no se lo inflijas a otros, porque eso es exactamente lo que él hace. Así que sí, me siento mal por él y no creo que ningún niño se merezca eso jamás".

Contundencia de Dricus Du Plessis

"Si persigues a otras personas, eventualmente ellos también te perseguirán a ti. Y creo que está acostumbrado a ser el acosador y no a ser acosado. Pero no tengo que insistir en eso. Ya gané esa pelea, gané esa conferencia de prensa. No quiero seguir insistiendo en lo mismo. Sí, lloró en el podcast de Theo Von. Supongo que fue terrible y, como dije, ningún niño se merece eso. Ningún niño merece pasar por eso. Pero si quieres repartirlo, será mejor que lo tomes", aportó el retador al título de los Peso Mediano de UFC.

Para cerrar, Dricus Du Plessis indicó: "Y como dije, le tengo un gran respeto como luchador, incluso como persona. Siempre ha sido un tipo sincero. Incluso el hecho de que intentara pelear conmigo entre la multitud, era que él era un hombre. Lo que estoy diciendo es que si quieres repartirlo, sé capaz de aceptarlo, hombre, o simplemente eres un hipócrita. No te merecías eso cuando eras niño, pero cuando seas adulto, si lo repartes, lo conseguirás. Desafortunadamente, así es como funciona el mundo".