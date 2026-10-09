Se casa Pampita: el error de una amiga que mandó al frente a la modelo

Una frase inesperada de Barby Franco puso en el centro de la escena mediática a su amiga Pampita. Durante una emisión del programa Pasó en América, mientras el panel debatía sobre parejas de la farándula, Tartu hizo una comparación con las relaciones de la modelo. Barby no dudó en salir en su defensa y soltó una contundente afirmación asegurando que ella está muy bien con Martín Pepa y que se va a casar.

La declaración generó una inmediata reacción de Natalie Weber, quien intentó obtener más detalles del asunto. Ante la presión del momento, Barby Franco se mostró visiblemente nerviosa y optó por retirarse del estudio de televisión. El vínculo de estrecha amistad entre ambas provocó que la versión de un futuro casamiento tomara fuerza de manera instantánea y se difundiera rápidamente en los medios de comunicación.

Para evitar que las versiones siguieran creciendo, la propia Pampita tomó la iniciativa y decidió frenar la ola de especulaciones sobre su vida amorosa. La conductora se puso en contacto de forma directa con Ángel de Brito mientras él salía en vivo por la señal Bondi Live para dejar en claro su postura. Con un mensaje categórico, la modelo desmintió la información diciendo "Es todo mentira" y dio por terminado el tema.