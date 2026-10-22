Se casó con un famoso y ahora dicen que es la amante de Jude Bellingham

El futbolista inglés Jude Bellingham y la modelo estadounidense Ashley Castro enfrentan una fuerte crisis de pareja. Las sospechas apuntan a la argentina Maria del Mar Cuello Molar como la causante de este conflicto sentimental. La investigación de la joven californiana derivó en el descubrimiento de indicios que comprometen al mediocampista del club Real Madrid.

La institución española invirtió $103.000.000 de euros para fichar al jugador de la selección de Inglaterra tras su destacado paso por el Borussia Dortmund de Alemania. El deportista compartió plantel nacional con el delantero Harry Kane durante la última copa del mundo. En aquel torneo sufrió la derrota en semifinales frente al conjunto de Argentina. Luego del partido tuvo un cruce con el futbolista Valentín Barco. En esa jornada el plantel sudamericano festejó con una bandera sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

En ese periodo comenzaron los problemas de pareja entre el deportista y Ashley Castro. La mujer es 5 años mayor que el atleta y decidió comenzar un control exhaustivo sobre las rutinas y dispositivos personales del jugador. La búsqueda de pruebas culminó con la aparición del nombre de la modelo cordobesa nacida en la localidad de Villa Carlos Paz.

Maria del Mar Cuello Molar tomó relevancia pública en Argentina al casarse con el actor Matías Alé. La unión matrimonial duró poco tiempo y finalizó en medio de un brote psicótico del mediático. El episodio requirió la posterior internación del conductor en un centro neuropsiquiátrico.

Luego del incidente médico de su expareja la joven abandonó Argentina para instalarse en México. En ese país desarrolló una carrera en el modelaje publicitario e internacional. La modelo mantuvo un noviazgo con el profesional Christian Hogue y después se la vinculó sentimentalmente con el arquero alemán Loris Karius. El futbolista jugaba en el club Liverpool cuando surgieron fotografías de ambos en una embarcación.

Actualmente las versiones indican que Ashley Castro encontró registros de citas entre Jude Bellingham y Maria del Mar Cuello Molar. El hallazgo provocó un quiebre en la relación con el deportista cotizado en $180.000.000 de euros.