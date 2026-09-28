Se casó en secreto en Cancún el amigo de una famosa y no invitó a nadie

Una de las figuras más cercanas a los famosos sorprendió a todos sus seguidores con una noticia impensada desde el Caribe. Sin previo aviso y en absoluto hermetismo, se concretó una boda caribeña que nadie vio venir en las playas mexicanas.

Kennys Palacios sorprendió este domingo con la noticia de que se casó con su novio desde hace 14 años, Roi Orbegozo. La pareja decidió dar el paso definitivo en la más estricta intimidad, alejados del ruido mediático y sin presencia de amigos ni allegados. Sobre un deck montado en medio del agua, con vestidos blancos e intercambiando alianzas, solo un violinista acompañó el emotivo momento.

"Qué lindo mirar para atrás y pensar en todo lo que vivimos juntas… Las risas interminables, las peleas, las reconciliaciones, los viajes, las aventuras, los días increíbles y también esos momentos no tan fáciles que nos hicieron crecer y elegirnos una y otra vez", expresó Kennys en sus redes sociales.

La historia de amor venía sumando capítulos especiales desde el último fin de año, cuando su pareja le propuso matrimonio en Brasil en medio del show de fuegos artificiales. Aquel compromiso secreto se selló finalmente en el destino mexicano, donde la pareja se prometió amor eterno.

"Hoy decimos que sí, pero en realidad siento que nos venimos diciendo que sí desde hace 14 años. Sí a nosotras, a nuestra historia, a nuestros sueños y a todo lo que todavía nos queda por vivir", continuó Kennys Palacios para coronar una jornada mágica e inolvidable.