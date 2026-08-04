Se complicó la salud de una famosa: "No es la noticia que esperábamos"

Denisse González permanece internada en una clínica tras haberse sometido inicialmente a un control médico de rutina. La exparticipante del reality Gran Hermano utilizó sus redes sociales para brindar una actualización sobre su cuadro clínico, el cual presentó complicaciones en las últimas horas.

La joven comunicó a sus seguidores la situación actual de sus análisis laboratoriales al expresar que "Paso a contarles cómo vengo. Hoy las plaquetas bajaron a 6.000 (ayer estaban en 8.000). No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo".

Debido a estos valores, la estadía en el centro de salud se prolongará por un tiempo indeterminado para continuar con el seguimiento profesional. Sobre la continuidad de su internación, la joven explicó que "Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza. Gracias por preocuparse tanto por mí". A pesar del panorama médico adverso, la paciente destacó el apoyo recibido por parte de su entorno y de los usuarios de internet.

La joven recibió diversas muestras de afecto como cartas y obsequios que la conmovieron profundamente durante estos días de recuperación. Al respecto, ella manifestó que "Quiero decirles algo aparte... gracias, de verdad, gracias. No era necesario que me trajeran cartas, regalos o que se acercaran hasta acá, y aun así lo hicieron. En un momento tan difícil, sentir cariño me emociona muchísimo".

En ese mismo mensaje de gratitud, agregó que "Me hacen sentir acompañada, querida y me recuerdan por qué amo tanto la comunidad que construimos. Nunca voy a poder agradecerles lo suficiente y, como siempre digo, ustedes son mi mejor regalo. No lo olviden".

Actualmente, González cuenta con la compañía constante de su pareja, Bautista Mascia, y de un grupo de amigos cercanos que se acercaron a la institución médica. Los profesionales de la salud continúan supervisando de cerca la evolución de la joven mientras se aguarda una mejoría en sus parámetros sanguíneos para determinar los pasos a seguir en el tratamiento.