Se confirmó el embarazo más esperado que involucra a una figura de TV

Una novedad hermosa sacudió el ambiente del espectáculo y provocó una enorme alegría entre las autoridades del canal. Se confirmó al aire la llegada de un nuevo integrante a la familia de uno de los referentes históricos de la pantalla chica argentina.

La primicia se reveló durante la emisión del ciclo Puro Show. Fue la periodista Ángeles Balbiani quien se encargó de contar la dulce noticia de manera pública. Según explicó la panelista, la información contó con la autorización previa de los protagonistas para ser compartida en la pantalla.

Durante la transmisión, la periodista anunció: "Tengo un embarazo, porque alguien de este canal, que solemos ver, va a ser abuelo, el señor Coco Fernández, está esperando a su nieta. Su hija Sol está embarazada, por supuesto que pedí permiso para decir esto".

El entorno familiar vive este acontecimiento con profunda felicidad. La joven Sol se encuentra esperando una nena junto a su pareja Tomás. Además, la futura abuela Virginia comparte el entusiasmo por la llegada de la beba.

La revelación sorprendió al público ya que el productor suele mantener su vida privada resguardada de las cámaras. Sin embargo, en esta oportunidad decidió autorizar que el anuncio se realizara en la señal con la que mantiene un vínculo profesional de hace muchos años. La llegada de su nieta inicia una etapa imborrable para el referente de la producción televisiva.