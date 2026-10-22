Se confirmó el romance de una actriz consagrada con el joven actor del momento

El romance de la consagrada actriz Aitana Sánchez-Gijón con el joven actor Maxi Iglesias volvió a instalarse en el centro de la escena tras la difusión de nuevas fotografías que los muestran a los besos durante una escapada romántica. Las imágenes publicadas por revistas como Diez Minutos confirman una historia que desató un fuerte revuelo mediático por la brecha generacional entre ambos protagonistas.

Un conocido periodista de espectáculos remarcó la llamativa coincidencia de este noviazgo con el pasado televisivo que compartieron en la exitosa serie Velvet. "Hace 12 años fueron amantes en ‘Velvet’, él era Max y ella Doña Blanca", recordó en sus redes sociales sobre los papeles interpretados en la pantalla. El especialista profundizó el paralelismo indicando que "Hoy la ficción parece hacerse realidad: besos en Madrid, escapada romántica y 22 años de diferencia", además de anticipar que "¡Hay más fotos!".

La diferencia de edad se volvió un tema muy comentado, ya que Aitana Sánchez-Gijón tiene 57 años y Maxi Iglesias cuenta con 35 años. A pesar del revuelo generalizado, los artistas eligieron mantener la cautela sobre su intimidad sentimental.

El actor madrileño fue el único que rompió el silencio para señalar que no siente ninguna clase de vergüenza por este vínculo. Lo que comenzó como una simple versión terminó cobrando fuerza total a partir del instante en que decidieron dejar de ocultarse en público.