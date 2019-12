Se conoce el veredicto en el juicio a joven acusado de asesinar a su ex pareja en Mar del Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El veredicto en el juicio a un joven acusado de haber asesinado de nueve puñaladas a su ex pareja, en abril de 2018 en Mar del Plata, se conocerá mañana en los tribunales de esa ciudad bonaerense, informaron hoy fuentes judiciales.



En la etapa de alegatos, el fiscal Fernando Castro pidió que Nicolás Mansilla (24) sea condenado a prisión perpetua por el femicidio de Eliana Domínguez (23), mientras que la defensa solicitó disminuir la pena a 25 años.



Según las fuentes, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Mar del Plata, integrado los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas, y Jorge Peralta, dará a conocer su veredicto mañana a las 12.



Para el fiscal Castro "quedó plenamente acreditada" la autoría de Mansilla y la "planificación" que este hizo del crimen.



Castro dijo ante el tribunal que él asesinó a Eliana la noche del 2 de abril de 2018, tras esperarla en la puerta del domicilio de sus padres, en el barrio Bosque Grande, donde ella se había mudado días antes, luego de terminar la relación que habían mantenido durante cuatro años.



"Mansilla esperó a la víctima y procedió a apuñalarla al menos en nueve ocasiones con un cuchillo de acero de 17 centímetros", aseguró el fiscal, quien acusó al joven del delito de "homicidio agravado por el vínculo y por ser de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género".



El fiscal subrayó "el ardid que empleó Mansilla, que se acercó a su víctima con el pretexto de recomponer su situación amorosa, para luego asesinarla".



Si bien la defensora oficial del acusado, Victoria Sosa, no cuestionó la materialidad ni la autoría del hecho, tal como había adelantado en la apertura del juicio, planteó la inconstitucionalidad de la prisión perpetua y cuestionó la figura penal sugerida por la fiscalía.



Sosa consideró que "debido a la ingesta de alcohol y drogas" del imputado, confirmada por una serie de pericias, y a la "estructura de personalidad" del acusado, de quien dijo que presenta "dificultad para encontrar alternativas para solucionar los conflictos", se trata de un caso de "imputabilidad disminuida, que no significa otra cosa que culpabilidad atenuada".



"Una capacidad de comprensión y una mayor inestabilidad impulsiva por la ingesta de alcohol y de drogas determina una disminución de la reprochabilidad y con ello una disminución del grado de culpabilidad, lo que debe acarrear la atenuación de la pena", explicó la defensora.



Sin embargo, el fiscal consideró que "no es de aplicación la culpabilidad atenuada", porque "tuvo que haber habido una planificación de parte de él para cometer el hecho", y que si consumió drogas o alcohol lo hizo "para tomar coraje para cometer el hecho que había planificado".



En el cierre del juicio, el acusado pidió perdón a la familia de la víctima: "Dios quiera me perdonen un día. Quiero decirles que extraño mucho a Eli y que estoy arrepentido de corazón por lo que he hecho y también los extraño a ellos. Y pido perdón a la sociedad por haberle arrebatado la vida a una persona".



Por su parte, Cristina, madre de la víctima, dijo tras la audiencia: "Me duele todo lo que pasa. Me duele que mi hija esté muerta, y también que Nicolás esté preso porque era como de la familia. Pero tiene que pagar por lo que hizo. Nosotros queremos justicia, no venganza".