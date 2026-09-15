El escenario Mayor del Festi Joven será el lugar donde se conocerán los ganadores del concurso “Señas que Unen”, una propuesta que reunió a estudiantes secundarios de 12 escuelas sanjuaninas con el objetivo de promover la Lengua de Señas Argentina (LSA) y fortalecer la inclusión social.

Durante la jornada también se realizará la entrega de premios y menciones a los estudiantes de 5° y 6° año que participaron de la iniciativa, que buscó que los jóvenes se involucraran activamente en acciones vinculadas con la inclusión y el trabajo en equipo.

Una competencia para aprender Lengua de Señas

El concurso tuvo como objetivo divulgar y propiciar la Lengua de Señas Argentina como lenguaje natural y legítimo para la comunicación de, entre y con las personas sordas o con discapacidad auditiva.

Para participar, cada escuela conformó un equipo integrado por dos estudiantes y un docente tutor. Los participantes recibieron una capacitación sobre inclusión y aprendieron a interpretar el Himno Nacional Argentino en LSA.

Luego, cada grupo tuvo que realizar un material audiovisual relacionado con el emblema nacional utilizando la lengua de señas. Esos trabajos fueron evaluados por el jurado y determinarán cuáles serán las instituciones ganadoras.

El jurado estuvo integrado por las asesoras sordas Romina Torassa y Gabriela Masanet, de la Asociación de Sordos de San Juan; las intérpretes de LSA Melisa Becerra y Valeria Corti; y Paula Moreno, funcionaria a cargo de la Dirección de Personas con Discapacidad.

Qué recibirán los ganadores

Las instituciones que resulten ganadoras recibirán un taller de Introducción a la Lengua de Señas Argentina con su correspondiente certificación.

También obtendrán un mural educativo con el abecedario dactilológico completo para instalar en una pared de la escuela y certificados de distinción.

El reconocimiento no será únicamente para los representantes que participaron de la competencia: el premio alcanzará a todos los estudiantes del curso que formó parte del concurso.

Las 12 escuelas que participaron

“Señas que Unen” contó con la participación de establecimientos de Capital, Albardón, Chimbas, San Martín, Santa Lucía, Rawson y Rivadavia.

Las escuelas participantes son Hipólito Yrigoyen, Vicecomodoro Gustavo Marambio, Profesor Marcelo Yacante, Colegio Secundario Augusto Pulenta, Escuela de Educación Secundaria Presidente Avellaneda, Escuela Secundaria Carlos Pellegrini, Escuela Secundaria Barrio Valle Grande, Escuela Secundaria Saturnino Sarassa, Colegio Merceditas de San Martín CESAP San Juan nivel secundario, Colegio Provincial N°1 de Chimbas, Escuela Secundaria Tránsito de Oro y Escuela Ciudad del Sol.

Con el anuncio de los ganadores en el Festi Joven, el concurso cerrará una experiencia que buscó acercar la Lengua de Señas a las escuelas y promover a los jóvenes como protagonistas de una sociedad más inclusiva.