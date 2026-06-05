Luego de la preocupación que generó su estado de salud, comenzaron a conocerse detalles sobre cómo fueron las últimas horas de Carlos "Indio" Solari en su residencia de Parque Leloir antes de ser sometido a controles médicos que despertaron alarma entre sus seguidores. El músico, de 77 años, permanece actualmente estable y recuperándose junto a su familia.

Las versiones sobre una supuesta descompensación grave e incluso un accidente cerebrovascular circularon con fuerza durante las últimas semanas, pero fueron rápidamente desmentidas por su entorno más cercano. Desde las redes oficiales del artista aclararon que se trató de chequeos médicos de rutina y remarcaron que su estado general no presentó complicaciones de gravedad

Según trascendió, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota pasó esos días acompañado por su familia en su histórica casa de Parque Leloir, donde reside desde hace años junto a su esposa, Virginia Mones Ruiz. El lugar también alberga su estudio personal, espacio donde continúa desarrollando proyectos artísticos pese a haberse retirado de los escenarios.

La preocupación de los fanáticos creció rápidamente debido a los antecedentes de salud del músico, quien en 2016 confirmó públicamente que padece Parkinson. Sin embargo, tras los controles médicos, la familia transmitió tranquilidad y aseguró que el cantante continúa con su tratamiento habitual y bajo seguimiento profesional.

Para despejar definitivamente los rumores, el propio Solari reapareció públicamente a través de una fotografía difundida en sus redes sociales. La imagen buscó demostrar que se encontraba en buen estado y sirvió para frenar las especulaciones que se habían multiplicado en medios y plataformas digitales.

Alejado de los recitales masivos desde 2017, el Indio mantiene una presencia activa a través de publicaciones, proyectos culturales y mensajes para sus seguidores. Su figura continúa generando una enorme repercusión en el rock argentino, por lo que cualquier información vinculada a su salud despierta inmediata atención entre miles de fanáticos en todo el país.