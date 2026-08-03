Después de casi diez años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estarían a punto de dar el "sí". En las últimas horas comenzaron a circular detalles sobre la esperada boda de la pareja, que incluiría una ceremonia en un sitio con un profundo significado para el futbolista y una celebración en uno de los hoteles más exclusivos de Portugal.

Según distintos medios europeos, el casamiento se realizaría el próximo 8 de agosto en Funchal, la capital de la isla de Madeira, donde nació Cristiano Ronaldo. La ceremonia religiosa tendría lugar en la histórica Catedral de Funchal y luego los invitados asistirían a una exclusiva recepción en el hotel cinco estrellas Savoy Palace.

Madeira tiene un valor muy especial para el delantero del Al-Nassr, ya que allí pasó su infancia y comenzó a construir la historia que lo llevó a convertirse en una de las máximas figuras del fútbol mundial. Esa carga emocional habría sido determinante para elegir el lugar de la celebración.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzaron su relación en 2016, cuando ella trabajaba en una tienda de Gucci en Madrid. En agosto de 2025 anunciaron su compromiso y desde entonces crecieron las versiones sobre un inminente casamiento. La pareja comparte la crianza de cinco hijos y suele mostrar parte de su vida familiar en redes sociales.

Aunque hasta el momento ninguno de los dos confirmó oficialmente la fecha ni el lugar del enlace, las versiones sobre la boda cobraron fuerza en los últimos días y despertaron gran expectativa entre sus seguidores.