Se conoció el primer eliminado de MasterChef Celebrity y hay sorpresa

En la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity, el querido humorista Pachu Peña quedó fuera de la competencia de cocina tras no cumplir con las expectativas del jurado integrado por los expertos gastronómicos. La conductora Wanda Nara y el resto de los participantes lamentaron su pronta salida del programa transmitido por la pantalla de Telefe.

El reto principal consistió en replicar un plato propuesto por Ian Lucas, quien estuvo como invitado especial para mostrar una milanesa con hueso acompañada por fideos negros. Los concursantes debían presentar su propia versión junto a una guarnición y un dip casero para evitar la temida eliminación.

Mientras que figuras como Morena Beltrán, Mike Amigorenea, Lizy Tagliani y Campi se destacaron entre los mejores de la velada, otros participantes lograron avanzar con lo justo. En la etapa decisiva, la definición quedó entre Alejandro Lerner, Diego Ramos y el cómico expulsado.

Al momento de la despedida, el artista dedicó unas emotivas palabras para sus compañeros y la producción del ciclo televisivo. "La pasé muy bien, me trataron maravillosamente bien, desde los compañeros a los técnicos", expresó entre aplausos, además de sumar una emotiva reflexión al manifestar que "un día sin risas es un día perdido".