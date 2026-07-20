El Mundial 2026 dejó una imagen imborrable para los hinchas argentinos: la derrota por 1-0 frente a España en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a conocerse escenas inéditas de la intimidad del vestuario de la Selección Argentina, entre ellas el encendido discurso que Emiliano "Dibu" Martínez dio durante el entretiempo para intentar cambiar el rumbo del partido.

Las imágenes, difundidas tras la definición del torneo, muestran al arquero tomando la palabra frente a sus compañeros con un mensaje cargado de emoción y confianza.

"Dale, con el corazón, muchachos. Con el corazón de jugarlo, yendo para adelante, no hacia atrás. Hacia adelante, tenemos más ganas que ellos", expresó el guardameta del Aston Villa. Luego lanzó una de las frases que rápidamente se volvió viral: "Para atrás juegan los cagones, para atrás juegan los cagones. Vamos para adelante".

Además del mensaje anímico, Martínez dejó una indicación táctica para el equipo. "Tres pases y encontramos a Leo (Messi), vamos a hacerlo nosotros de atrás también. Vamos, más vivos que nunca estamos. A ganar, a ganar, a ganar", arengó antes de regresar al campo de juego.

Messi también habló en el vestuario

El capitán de la Selección Argentina también tomó la palabra en el entretiempo. Con un mensaje breve, Lionel Messi buscó transmitir calma y confianza a sus compañeros antes de afrontar los últimos 45 minutos.

"¡Vamos, muchachos! ¡Personalidad, gente, personalidad! La tuvimos siempre, ¿no la vamos a tener ahora? Personalidad para jugar, vamos a jugarla, dale", expresó el rosarino.

No fue la única intervención del capitán durante la jornada. Instantes antes del inicio de la final, mientras el equipo esperaba en el túnel para salir al campo de juego, las cámaras captaron otra arenga de Messi. "Tranquilidad, pensemos en jugar nomás. Olvidémonos de todo. Solo juguemos", les dijo a sus compañeros.

Según trascendió desde el entorno del capitán, ese mensaje apuntaba a dejar de lado la presión y el clima que rodeaba una final mundialista para enfocarse únicamente en el partido.

La tristeza tras la derrota

Pese a las palabras de aliento del Dibu Martínez y Messi, Argentina no logró quebrar la resistencia española y terminó cayendo por 1-0 con el gol de Ferran Torres, convertido a los 105 minutos del encuentro, en el inicio del segundo tiempo suplementario.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni tuvo oportunidades para llegar al empate. Giuliano Simeone estuvo cerca con una volea que se fue por encima del travesaño y, sobre el final, Pau Cubarsí salvó a España al despejar sobre la línea un remate de Marcos Senesi.

Consumada la derrota, una de las imágenes más conmovedoras fue la de Messi sentado solo sobre el césped, quitándose los botines y las medias mientras asimilaba el resultado. Más tarde, durante la ceremonia de premiación, recibió la medalla de subcampeón entre lágrimas y con el reconocimiento de los miles de hinchas argentinos presentes en el estadio.

Un día después de la final, el capitán rompió el silencio con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.