Se conoció la autopsia del hombre que murió en el incendio de Angaco

El barrio Bicentenario de Angaco fue escenario de un dramático siniestro que comenzó el domingo 23 de agosto. En aquella jornada, un voraz incendio se desencadenó en una vivienda de la zona, provocando daños materiales casi totales en el inmueble y dejando atrapados a sus dos ocupantes. Se trataba de José Víctor Castillo y su pareja, Miriam Ester Irrazábal.

Las llamas tomaron por sorpresa a los damnificados, quienes por sus problemas de salud no pudieron salir por sus propios medios. Él se encontraba en silla de ruedas debido a que tenía amputadas sus dos piernas, mientras que ella estaba postrada en una cama. A pesar de las extremas dificultades, la mujer logró salvar su vida y sólo resultó con lesiones. Sin embargo, Castillo sufrió graves quemaduras y quedó en un estado sumamente crítico.

Luego de permanecer una semana internado en el área de Terapia Intensiva del Hospital Marcial Quiroga, el hombre falleció este domingo tras siete días de agonía. Los informes preliminares de la autopsia revelaron que la causa directa de su deceso fue una falla multiorgánica.

Aunque presentaba quemaduras severas de tipo B en aproximadamente el 30% de su cuerpo, el factor más devastador fue la profunda afectación de sus vías respiratorias, ocasionada por la inhalación de monóxido de carbono y aire a temperaturas sumamente elevadas. Durante su internación, el cuadro clínico de Castillo se agravó con inestabilidad hemodinámica y disfunción renal, hasta que su cuerpo no resistió más.

El fallecimiento del damnificado generó un inmediato cambio de competencia en el ámbito judicial. En los primeros días, la investigación sobre el origen de las llamas estuvo a cargo del fiscal Adrián Riveros, titular de la UFI Genérica. No obstante, con el deceso confirmado, las actuaciones pasaron a manos del fiscal Iván Grassi, al frente de la UFI Delitos Especiales, quien ahora analizará las pericias definitivas para determinar las circunstancias y responsabilidades del hecho.

En cuanto al inicio de las llamas, se presume que se originaron por un artefacto doméstico. Al respecto, desde Bomberos -con su informe preliminar- dijeron que "era de condiciones muy precarias y ahí habría comenzado el incendio", aludiendo al elemento que las dos personas utilizaban para climatizarse en el interior del hogar.