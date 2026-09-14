Se conoció la gravedad de la lesión de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Julián Álvarez encendió las alarmas en Atlético de Madrid luego de sentir una molestia física durante el último entrenamiento. El delantero argentino tuvo que abandonar la práctica y quedó descartado para el encuentro frente a Real Sociedad por LaLiga de España.

Luego de realizarle los estudios correspondientes, el club español dio a conocer el diagnóstico y llevó tranquilidad respecto al estado físico del atacante de la Selección Argentina. Según informó la institución, el cordobés sufrió una sobrecarga muscular.

“Julián no viaja a San Sebastián por una sobrecarga muscular por la que se retiró de la sesión de entrenamiento”, indicó Atlético de Madrid en el parte difundido antes del encuentro.

La molestia apareció en un momento de mucha exigencia para el delantero, que venía de completar los 90 minutos frente a Liverpool por la Champions League. En ese partido había vuelto a ser titular y tuvo una destacada participación, con una asistencia incluida.

Si bien hasta el momento no se informó un plazo concreto para su recuperación, el cuerpo técnico encabezado por Diego Simeone decidió no arriesgarlo y seguir de cerca su evolución durante los próximos días. La intención es evitar que la sobrecarga derive en un problema muscular de mayor importancia.

La ausencia de Álvarez se sumó a otros problemas físicos dentro del plantel rojiblanco y obligó al entrenador argentino a modificar sus alternativas en ataque.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en la evolución del delantero y en cuándo podrá regresar a los entrenamientos con normalidad, en medio de un calendario exigente para el conjunto español.