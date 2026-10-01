Se conoció la lista de los 10 films argentinos imprescindibles y hay polémica

La periodista Kristen López publicó un artículo en el conocido portal de reseñas cinematográficas Rotten Tomatoes para destacar una selección de diez obras emblemáticas del cine argentino en el marco del Mes de la Herencia Hispana. Sin embargo, la lista generó de inmediato un enorme revuelo en las plataformas digitales debido a los importantes títulos que no ingresaron en la nómina final.

La propuesta internacional buscó recorrer la historia argentina a través de producciones audiovisuales que reflejan sus trasformaciones políticas y sociales. El trayecto cronológico se inicia con producciones mudas y de época como La Revolución de Mayo de 1909 y Nobleza gaucha de 1915, para luego avanzar hacia clásicos del siglo veinte como Prisioneros de la tierra de 1939, La casa del ángel de 1957, La tregua de 1974 y Tiempo de revancha de 1981. El recorrido concluye con éxitos de la era moderna como Nueve reinas del año 2000, La ciénaga de 2001, la ganadora del Oscar El secreto de sus ojos de 2009 y Relatos salvajes de 2014.

Pese al prestigio de las obras seleccionadas, miles de cinéfilos e internautas cuestionaron con dureza varias ausencias notorias dentro del catálogo publicado. Entre los títulos reclamos por el público figuraron joyas como Nazareno Cruz y el lobo del realizador Leonardo Favio, la propuesta de ciencia ficción Moebius de Gustavo Mosquera R., y otras producciones ampliamente reconocidas como Tiempo de Valientes, Caballos Salvajes, Camila, La historia oficial, El hijo de la novia y Homo Argentum.

No obstante, el reclamo más repetido y apasionado en las conversaciones digitales fue por la omisión de Esperando la carroza, la emblemática cinta dirigida por Alejandro Doria en 1985. La comedia se convirtió en un hito de la cultura popular nacional con diálogos que continúan utilizándose cotidianamente en la vida de los espectadores.

Cabe señalar que la plataforma organizadora opera evaluando críticas especializadas para transformarlas en un porcentaje cuantitativo. Cuando una producción logra un 60 por ciento o más de opiniones favorables, la plataforma la distingue con la calificación Fresh y el icónico tomate rojo, mientras que las cifras inferiores reciben el sello Rotten con una salpicadura verde.