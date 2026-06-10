A pocos días de la muerte de Indio Solari, se conoció una fotografía tomada apenas un día antes de su fallecimiento que rápidamente se viralizó en redes sociales y conmovió a miles de seguidores del músico más influyente del rock argentino de las últimas décadas. La imagen fue difundida por Gastón Daus, fotógrafo y colaborador cercano del artista durante más de 25 años.

La postal muestra al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en un ámbito íntimo y tranquilo. Según trascendió, fue tomada el 4 de junio, apenas 24 horas antes de su muerte, ocurrida el 5 de junio a los 77 años. La publicación generó una fuerte reacción entre los fanáticos, quienes la interpretaron como una última despedida del músico.

La foto del Indio Solari un día antes de morir. (Foto: Instagram / gaston_daus)

El artista atravesaba desde hacía una década un cuadro de Parkinson que lo había alejado de los escenarios y de la exposición pública. Sin embargo, mantenía contacto con su entorno más cercano y continuaba desarrollando proyectos vinculados a su obra y legado artístico.

La muerte de Solari provocó una masiva manifestación de dolor en todo el país. Miles de seguidores organizaron homenajes espontáneos, banderazos y las tradicionales “misas ricoteras” en distintas plazas argentinas para recordar al cantante y compositor que marcó a varias generaciones.

Considerado una de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina, Solari construyó junto a Los Redonditos de Ricota un fenómeno musical y social único, basado en la independencia artística, letras enigmáticas y una relación especial con su público. Tras la separación de la banda, continuó su carrera con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, manteniendo intacta su convocatoria.

La difusión de esta última fotografía se suma ahora a los múltiples homenajes que continúan realizándose en memoria del músico. Para sus seguidores, la imagen representa mucho más que un registro personal: es el último retrato conocido de un artista que dejó una huella imborrable en la historia del rock nacional.