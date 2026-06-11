Se conoció la verdad sobre si Icardi jugará en el fútbol argentino

El futuro profesional de Mauro Icardi ha despertado una serie de especulaciones en el entorno del fútbol nacional que finalmente han sido aclaradas por su entorno cercano. Ante las versiones que situaban al atacante en equipos del medio local, su representante Elio Letterio Pino mantuvo un diálogo mediante mensajes de WhatsApp con el periodista deportivo Leo Paradizo para precisar la situación del jugador.

El cronista le consultó sobre la chance de que el delantero regrese al país para vestir las camisetas de River o Newell’s, indicándole que "en los últimos meses se habló de la posibilidad de que venga a jugar al fútbol argentino para vestir la camiseta de River o de Newell’s como una posibilidad muy concreta".

La respuesta del agente italiano fue contundente al negar cualquier acercamiento con instituciones de la liga argentina. En su descargo, Letterio Pino afirmó que "no entiendo por qué hace tres meses que están hablando de River, de Racing o de Newell’s. No hemos hablado con nadie". De esta forma, se descartó el interés por parte del club rosarino del cual el futbolista es hincha y donde inició su formación a los seis años antes de partir hacia el Barcelona.

El representante fue más allá en sus declaraciones y sentenció que "Mauro no está interesado en jugar en la Argentina... Con todo el respeto que merecen los clubes, no es una opción que nos interese. Esto es un circo mediático que va a terminar porque realmente es una jungla".

Esta definición surge en un contexto donde el contrato de Icardi con el Galatasaray finaliza el 30 de junio, lo que dio pie a diversas teorías sobre su próximo paso. Actualmente el jugador percibe 10 millones de euros por temporada en Turquía, y si decidiera permanecer en su actual equipo podría enfrentar una reducción salarial a la mitad además de pasar a un rol de suplente. Otra alternativa dentro de la liga turca es el Amedspor, un club recientemente ascendido que le garantizaría la titularidad y un salario competitivo, aunque con menores chances de pelear por campeonatos.

Más allá de lo deportivo, existen factores personales que influyen en la decisión final del atacante. Icardi atraviesa un proceso legal por la restitución de sus hijas, quienes se encuentran en Argentina tras un viaje que él considera fue bajo engaño.

Mientras los rumores mediáticos sumaron condimentos como un gesto de Benjamín Vicuña en redes o menciones a la habitación compartida con la China Suárez, el futbolista se enfoca en resolver su situación familiar. Con la negativa oficial de su agente a los clubes locales, el panorama se orienta a una continuidad en el exterior, lejos de las canchas que lo vieron nacer deportivamente.