San Juan ya tiene nuevas reina y virreina de las Personas Mayores 2026. Mónica Muggiani, de 64 años y representante de Rivadavia, fue elegida reina, mientras que Graciela Emilse De los Santos, de 66 años y oriunda de Jáchal, obtuvo el título de virreina. La elección se realizó en el Estadio Cerrado, con la presencia de público de los 19 departamentos y una jornada marcada por la música, los bailes y el entusiasmo de las hinchadas.

La coronación estuvo encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, junto a funcionarios provinciales, legisladores e intendentes, quienes entregaron los atributos a las nuevas representantes.

La actividad incluyó presentaciones artísticas, homenajes y momentos de emoción, en una celebración que reunió a las candidatas de los distintos departamentos de San Juan.

Quién es Mónica Muggiani, la nueva reina

Mónica Muggiani tiene 64 años, vive en Rivadavia y es madre de dos hijas. Fue docente en la Escuela de Enología, practica la espiritualidad ignaciana, inspirada en la vida de San Ignacio de Loyola, y disfruta bailar folclore. Actualmente, también transita un tratamiento oncológico.

Su elección la convirtió en la nueva representante provincial de las Personas Mayores, en una jornada que destacó la participación, la vitalidad y las experiencias de vida de las candidatas.

Graciela De los Santos fue elegida virreina

La virreina electa, Graciela Emilse De los Santos, tiene 66 años, es mamá y abuela, y vive en Bella Vista, Jáchal. Entre sus actividades, prepara budines saludables y disfruta compartir en TikTok mensajes de amor, humor y música. Además, le gusta andar en bicicleta.

Ambas fueron elegidas en una celebración que convocó a las representantes departamentales y a sus acompañantes, con el aliento constante del público durante las distintas instancias de la elección, que incluyó un desempate.

El mensaje de Orrego durante la coronación

Durante el evento, el gobernador Marcelo Orrego agradeció a las representantes salientes, Silvia y Ramona, y destacó la participación de todas las candidatas.

“No solo quiero agradecer a Silvia y Ramona, que hoy dejan su lugar a las nuevas reinas, sino también a todas estas candidatas que nos han regalado sus bailes y su alegría. Hoy ha quedado demostrado esa frase que dice que la edad es una cuestión de actitud. Gracias por enseñarnos a disfrutar la vida”, expresó.

Entre las autoridades presentes estuvieron los ministros Carlos Platero, de Familia y Desarrollo Humano; Laura Palma, de Gobierno; y Silvia Fuentes, de Educación; el subsecretario de Desarrollo Social, Miguel Blanquier; el director de Políticas para Personas Mayores, Roberto Ochoa; la diputada nacional Nancy Picón; y los intendentes Sergio Miodowsky, de Rivadavia, y Matías Espejo, de Jáchal.