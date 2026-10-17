Se desató un escándalo entre Nicole Neumann y Wanda Nara: el origen

El miércoles 14 de octubre se celebraron los Martín Fierro de la Música y Wanda Nara fue una de las grandes protagonistas de la jornada. La presentadora fue premiada por el impacto de su tema "Bad Bitch" y además acaparó todas las miradas con la vestimenta que decidió llevar al evento.

Para esa noche especial la modelo lució un pantalón de jean tiro bajo con detalles brillantes de la diseñadora Stella McCartney combinado con un body negro. La elección de su vestuario provocó infinidad de comentarios y opiniones divididas en las diferentes plataformas digitales.

Nicole Neumann no ocultó su fascinación por el estilo de la conductora y decidió hablar del tema en su espacio de transmisión en vivo. Durante la emisión la panelista elogió la prenda utilizada y terminó realizando una solicitud muy directa para conseguirla.

"Wanda, necesito usar un día ese jean de Stella McCartney", expresó la modelo sin rodeos para dejar en evidencia lo mucho que le había fascinado el pantalón. Su fascinación por la prenda fue tal que decidió dar un paso más allá e indagar sobre su valor económico en el mercado.

"Pregunté cuánto salía, necesito ponérmelo, me gusta mucho. Gracias", añadió durante la transmisión. Ante semejante entusiasmo su hermana Gege Neumann intervino para apoyarla y manifestó su convicción de que la ganadora del premio no tendría problemas en cedérselo por un día. "Para mí te lo re presta", afirmó con seguridad.

Las palabras vertidas en el show no tardaron en viralizarse y provocaron una fuerte repercusión en el entorno digital. Muchos seguidores coincidieron con la apreciación sobre la prenda y apoyaron la idea de que la mediática comparta su vestuario en alguna oportunidad. Tras este episodio la expectativa quedó instalada entre el público a la espera de ver si se concreta el esperado préstamo de la prenda.