La cartelera de teatro de San Juan tendrá este sábado 31 de octubre una nueva oportunidad para disfrutar de “Salvajes”, la comedia escrita por Juan Paya que llegará a su última función del año. La presentación será a las 21.30 en la Salita Chica del Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS), ubicada en Pedro Echagüe 475 oeste.

La puesta está a cargo del elenco Las Aventuras de Poseidón, bajo la dirección de Marcelo Villanueva-Meyer. La obra propone una historia en la que el humor aparece frente a una situación inesperada y pone a prueba la convivencia entre vecinos.

Con una duración de 80 minutos, la función invita al público a ingresar en un universo cotidiano que, a partir de un hecho extraordinario, expone los intereses, los temores y las contradicciones de quienes comparten un mismo edificio.

Secretos y convivencia entre vecinos

La historia comienza con una muerte inesperada. Un cadáver queda tendido en medio del garaje de un edificio y los vecinos deben decidir qué hacer con el cuerpo. El problema es que, al intentar ocultarlo para evitar quedar involucrados en el asesinato, todos terminan participando de una situación cada vez más comprometida.

Cada personaje tiene algo que perder. Ese interés particular se convierte en el motor de una trama en la que las decisiones individuales afectan al conjunto y obligan a los protagonistas a involucrarse en un juego del que resulta difícil salir.

La propuesta de Juan Paya utiliza el humor para abordar los vínculos entre quienes viven puerta de por medio. La cercanía cotidiana, que podría representar una forma de compañía, también se transforma en una fuente de conflictos cuando aparecen los secretos y los intereses personales.

La obra presenta a los vecinos como una especie de familia impuesta por las circunstancias: personas con las que se comparte un espacio y con las que, para bien o para mal, hay que aprender a convivir.

"La mirada del espectador funciona como una ventana hacia ese pequeño mundo. Allí, una situación trágica se convierte en una sucesión de momentos absurdos y divertidos, en los que cada personaje intenta protegerse sin quedar expuesto ante los demás", comentó Villanueva-Meyer a DIARIO HUARPE.

Elenco, dirección y entradas para la función

El espectáculo cuenta con las actuaciones de Fabiana Alcanis, Fernanda García, Juan Guevara, Hernán Hueso, Juan Mattar, Diego Molina y Enzo Ruarte. Los siete integrantes conforman el elenco de Las Aventuras de Poseidón.

La cita será el sábado 31 de octubre, a las 21.30, en la Salita Chica del IOPPS, en Pedro Echagüe 475 oeste, en la ciudad de San Juan.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través de Passline, en el siguiente enlace: https://www.passline.com/eventos/salvajes-ultima-funcion.