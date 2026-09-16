Se destapó un nuevo escándalo sobre el robo de la fortuna de Tini Stoessel

En medio de la exitosa gira Futttura de la artista pop, salieron a la luz datos sobre su patrimonio verdadero. Desde hace varias semanas el tema de sus bienes está en la boca del público y hasta fue motivo de numerosos memes, por lo que sigue siendo polémico. En medio de las versiones que surgieron, una nueva información en el programa La Mañana de Moria revelaría qué es lo que tiene la cantante en su poder.

"Ella tiene propiedades a su nombre: su casa, un departamento en La Lucila, una casa en Martínez, una casa en Cariló y el 50% de una casa en Miami", expresaron en el ciclo, a la vez que destacaron que el padre de Stoessel nunca habría pedido el "50 %" ni tampoco habría tocado el dinero perteneciente a Tini, como se dijo en varios medios de comunicación. Además, agregaron que hay un departamento en Estados Unidos al que también tiene acceso.

En este sentido, explicaron: "Tiene el 25% de una departamento compartido en Miami para que puedan acceder a todo con su familia, acordado así para que puedan acceder todos los servicios del mismo y no figurar como invitada". Por otro lado, Stoessel tendría una cuenta bancaria a su nombre con muchísimo dinero y una tarjeta de crédito sin límite, a diferencia de lo que se había comentado que tenía cierta cantidad monetaria para utilizar.

Finalmente, la conductora Moria Casán defendió al padre de Tini destacando que jamás "meterían la mano" en el bolsillo de la joven. "No quiere absolutamente nada de las ganancias de Futtura. Para los padres de Tini, todo lo que se ha dicho ha sido fatal. Esta chica está protegida y el hombre es digno", destacaron sobre el modo en que los progenitores de la artista se manejaron a lo largo de estos años de carrera.

Por otra parte, la artista al detener por unos minutos la presentación para hablar de algo muy personal recordó el proceso de depresión que atravesó durante los últimos años y contó que todavía continúa acompañada por profesionales. "Yo pasé por un proceso que se llama depresión, diagnosticada, y a día de hoy sigo con psiquiatra", reveló Tini desde el escenario. Además, explicó que también continúa realizando terapia psicológica y destacó el rol que tuvieron sus vínculos más cercanos durante ese período.

La artista también mencionó a sus amigas de toda la vida y a su equipo de trabajo como parte de esa red de acompañamiento. "A día de hoy sigo con psicóloga. A día de hoy sigo con mis amigas de toda la vida, con mi equipo, también, que me acompaña hace muchos años", expresó frente al público. El momento ocurrió durante su gira FUTTTURA, en una presentación que había sido reprogramada por las condiciones climáticas. Lejos de limitarse a cantar, Tini aprovechó el encuentro para compartir una reflexión personal y agradecer el cariño que recibe de sus seguidores.