Se duplicaron los trámites de asesoramiento previsional en San Juan

La demanda de asesoramiento previsional creció de manera significativa en San Juan durante los últimos meses. La Dirección de Asesoramiento Previsional registró 1.326 trámites iniciados en el último trimestre, cifra que representa el doble de los procedimientos contabilizados durante el período anterior.

El incremento refleja una mayor cantidad de personas que se acercan al organismo provincial para recibir orientación y acompañamiento frente a distintas gestiones relacionadas con el sistema previsional.

Acompañamiento para realizar trámites

El área tiene como objetivo brindar asistencia a los sanjuaninos que necesitan realizar trámites previsionales, especialmente aquellos vinculados con el acceso a una jubilación u otros beneficios.

El acompañamiento permite que los ciudadanos puedan conocer los requisitos, reunir la documentación necesaria y avanzar con sus expedientes con asesoramiento especializado.

Más de 1.300 trámites iniciados

De acuerdo con los datos difundidos oficialmente por el Gobierno de San Juan, durante el último trimestre se iniciaron 1.326 trámites a través de la Dirección de Asesoramiento Previsional.

La cifra marca un crecimiento considerable de la demanda y evidencia el aumento de personas que requieren asistencia para resolver cuestiones vinculadas con su situación previsional.

El organismo busca facilitar el acceso a la información y evitar que los beneficiarios deban atravesar solos procesos administrativos que pueden resultar complejos.

Un servicio que gana demanda

El fuerte crecimiento registrado durante el último trimestre posiciona al asesoramiento previsional como una herramienta cada vez más utilizada por los sanjuaninos.

Desde el área se continúa trabajando en la atención y orientación de quienes necesitan iniciar trámites, consultar sobre su situación o conocer los pasos necesarios para avanzar con gestiones previsionales.

El dato de los 1.326 trámites iniciados durante los últimos tres meses marca así un incremento significativo respecto del período anterior y da cuenta de la creciente demanda de este tipo de asistencia en la provincia.