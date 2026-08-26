Se enamoró, entregó todo de ella y descubrió la peor traición del mundo

La historia sentimental de Camila Denis, conocida popularmente como Camiliota, dio un giro inesperado que causó gran conmoción entre sus seguidores. La hermana de Thiago Medina, quien alcanzó gran notoriedad mediática tras su participación en el programa televisivo Cuestión de peso, decidió poner fin a su noviazgo de seis meses luego de descubrir una dolorosa traición de parte de su novia.

El romance de la joven se había iniciado bajo un clima de enorme entusiasmo y proyectos compartidos. Al consolidarse la relación de mutuo afecto, ambas decidieron hacer público su amor y expresar abiertamente el fuerte sentimiento que las unía. Durante este período de noviazgo, que se extendió por medio año, la pareja transitó momentos de felicidad plena, compartiendo sueños, ilusiones y proyectos de vida en común.

Sin embargo, la relación se interrumpió de forma abrupta tras el descubrimiento del engaño. Visiblemente afectada por la situación, la participante recurrió a sus redes sociales para expresar la tristeza que atraviesa en este momento personal.

A través de un video publicado en su cuenta personal de Instagram, donde se la pudo observar profundamente conmovida y llorando, Denis compartió sus sentimientos con la frase "Me duele el alma, no merezco que me traicionen", mientras de fondo se escuchaba la canción Volver a empezar interpretada por Alejandro Lerner.