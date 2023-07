Se enciende la división: Sean Strickland pidió pelear con Israel Adesanya por el título

Tras vencer de forma contundente a Abus Magomedov, Sean Strickland busca la oportunidad por el título. El peleador estadounidense ganó por nocaut técnico en el segundo asalto del evento principal de UFC Vegas 76 y cree estar listo para ir por la corona del Peso Mediano. El actual campeón, Israel Adesanya, espera rival para los próximos meses.

"Tiene que suceder. Sabemos que Izzy está jodidamente repetido. Esto es lo que dijo el UFC: 'La división de peso mediano está estancada, traigamos a Abus aquí, podría vencer a Sean', y yo dije: '¡Sí, claro, hijo de puta! ¡Espera hasta que veas lo que sucede! Cada vez que intentan traer sangre nueva, el tipo francés, Nassourdine Imavov, con el que peleé antes, lo envié a casa", partió diciendo Strickland tras la pelea.

Luego, Sean indicó: "Este tipo, lo envié de vuelta. Cada vez que intentan traer sangre nueva, los envío de vuelta. Dame el maldito título disparo, me lo gané. Pagué mis cuotas. Dame esa mierda. Quiero el título de mierda. No me hagas correr. Me llevé a Imavov con tres días de antelación. Luché jodidamente esta vez. Pagué mis malditas cuotas. Solo dame la maldita oportunidad".

Conclusión de Sean Strickland

"Creo que Whittaker superará a Dricus. Whittaker va a caminar a través de él. Hemos visto a Izzy pelear con todos. Hemos visto a Izzy pelear contra los mejores. Pongamos un poco de sangre fresca allí. Vamos a tirarle un poco de carne nueva. Tal vez tengo algo que él no tiene. Tal vez lo llevemos a aguas profundas, veamos qué pasa", agregó también el peleador estadounidense.

Para sentenciar, Sean Strickland mencionó: "Dame el título. Sabes que quieres verlo. No quieres ver a Dricus pelear con Izzy. Soy un buen deportista, pero lo necesito. Lo quiero. Los fanáticos lo quieren. Tú jodidamente lo quieres". Sin dudas, la división de Peso Mediano es reinada por Israel Adesanya desde hace tiempo y los contendientes han ido repitiendo en el último tiempo. Por eso, muchos creen que merece una oportunidad. ¿Se la darán?