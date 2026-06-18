Roció con alcohol a su pareja y la quiso prender fuego

La tranquilidad de la ciudad de Jáchal se vio interrumpida este miércoles 17 de junio por un suceso que pudo terminar en tragedia. Alrededor de las 13 horas, una discusión en una vivienda del barrio Virgen de Fátima escaló hasta convertirse en un ataque físico. Maximiliano Erick Mura, de 25 años, habría tomado una botella de alcohol para rociar el cuerpo de su pareja, una joven de 20 años, con la presunta intención de iniciar un foco ígneo,.

El ataque no se concretó gracias a la intervención de la madre de la víctima, quien se interpuso entre ambos para proteger a su hija. Ante los gritos de la dueña de casa, el agresor optó por abandonar el domicilio y emprender la huida.

La rápida denuncia permitió que efectivos de la Comisaría 21ra iniciaran un rastrillaje en las cercanías, logrando la aprehensión del sospechoso poco tiempo después. Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un encendedor y el envase con el líquido inflamable.

Mura permanece alojado en los calabozos policiales bajo las órdenes del fiscal Gastón Salvio, integrante de la UFI Norte. La justicia investiga el hecho bajo la calificación de homicidio agravado por el contexto de violencia de género en grado de tentativa. Según indicaron fuentes judiciales, el detenido también habría proferido amenazas de muerte contra la joven antes de intentar la agresión con el combustible.