El joven señalado como principal sospechoso por la muerte de Lara Caraballo, la joven de 20 años que recibió un disparo en el rostro dentro de una vivienda de Rosario, se entregó durante la noche del domingo y quedó detenido a disposición de la Justicia.

Axel A., también de 20 años, se presentó cerca de las 21 en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI), ubicada en calle Lamadrid al 500, acompañado por su abogado defensor.

Tras su detención formal, la fiscalía comenzó a analizar la imputación que podría realizarse en los próximos días, con la posibilidad de acusarlo por el delito de femicidio y por la portación ilegal del arma de fuego que habría sido utilizada durante el episodio.

El crimen ocurrió en una vivienda del barrio Ludueña Norte

El hecho ocurrió durante las primeras horas del domingo en una casa ubicada sobre calle Bielsa al 6200, en el barrio Ludueña Norte de Rosario.

Según la investigación inicial, Lara se encontraba dentro de una habitación junto a su novio cuando se produjo un disparo que terminó con su vida de manera inmediata.

La reconstrucción preliminar indica que, luego de escuchar la detonación, la madre del joven habría observado salir a su hijo del dormitorio. De acuerdo con su declaración, Axel le manifestó que el disparo “se le escapó”.

Posteriormente, el joven habría abandonado la vivienda en bicicleta y se habría llevado el arma involucrada, según informaron fuentes policiales.

La Justicia investiga si fue un accidente o un femicidio

La causa está a cargo de la Brigada de Femicidios de la Policía de Investigaciones, bajo las directivas de la fiscal Noelia Navone.

Los investigadores trabajan para determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda y establecer si la muerte de Lara fue producto de un disparo accidental o de una acción deliberada.

Para avanzar en la causa se realizan peritajes balísticos, análisis de pruebas recolectadas en el lugar y toma de declaraciones a familiares y personas vinculadas al hecho.

Además, uno de los puntos centrales será reconstruir el vínculo entre Lara Caraballo y Axel A., con el objetivo de determinar si existían antecedentes de violencia o elementos que permitan sostener la hipótesis de un femicidio.

El arma y la situación del detenido, bajo análisis

Otro aspecto clave de la investigación es el arma de fuego utilizada en el hecho.

Según fuentes policiales, Axel A. no figura como legítimo usuario registrado de armas, por lo que la fiscalía también contempla una posible acusación por portación ilegal.

Mientras continúan las pericias y las medidas judiciales, familiares y allegados de Lara reclaman el esclarecimiento del caso y piden que la investigación avance para determinar todas las circunstancias que rodearon su muerte.

En los próximos días se espera la audiencia en la que se definirán los cargos contra el joven detenido y su situación procesal.