Un comisario retirado de la Policía de Misiones se entregó después de permanecer 11 días prófugo y quedó detenido en el marco de una causa en la que está acusado de haber abusado sexualmente de las dos hijas de su expareja. Los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2019 y 2023, en Posadas.

El hombre, identificado como A.M.G. por TN, se presentó voluntariamente ante las autoridades y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N°2, a cargo del juez Juan Manuel Monte. Según se informó, está previsto que sea trasladado a sede judicial para prestar declaración indagatoria.

La denuncia que inició la investigación

La investigación comenzó el 4 de septiembre, luego de una denuncia presentada por la madre de las dos presuntas víctimas, quien también integra la Policía de Misiones.

Las adolescentes tienen actualmente 11 y 16 años. De acuerdo con la investigación, los episodios denunciados habrían ocurrido durante el período comprendido entre 2019 y 2023.

La causa también contempla la situación de otra niña de 9 años, hija que el acusado tuvo con su expareja. La Justicia busca determinar si pudo haber sido víctima de algún ataque, aunque hasta el momento no existe una acusación en ese sentido.

Once días de búsqueda

Luego de que se ordenara su detención, la Policía de Misiones desplegó un operativo para localizarlo. Participaron efectivos de la Unidad Regional I, la División Búsqueda de Prófugos y Evadidos y personal de la Dirección de Investigaciones Complejas.

Durante los procedimientos se allanó una vivienda ubicada sobre la avenida Lavalle, en Posadas. Allí fue encontrado e incautado un teléfono celular que, según la investigación, habría pertenecido al excomisario. Además, se habían emitido alertas ante la posibilidad de que intentara abandonar el país.

Finalmente, tras 11 días de permanecer prófugo, el exefectivo decidió presentarse voluntariamente y quedó detenido. Ahora deberá comparecer ante la Justicia mientras avanza la investigación de las denuncias.