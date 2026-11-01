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Se esperan fuertes ráfagas de Viento Zonda en zona cordillerana de San Juan
POR REDACCIÓN
La Dirección de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Orden Público, emitió la Alerta Meteorológica N° 55/26 advirtiendo la ocurrencia de Viento Zonda con nivel de alerta amarilla para la tarde de este domingo 1 de noviembre. El fenómeno afectará principalmente a las zonas de precordillera en los departamentos de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullúm y Zonda.
De acuerdo con el informe oficial, se prevén velocidades sostenidas entre los 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 70 km/h. Las condiciones meteorológicas asociadas incluirán una reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura ambiente y niveles de humedad relativa muy bajos, propicios para la proliferación de siniestros.
Recomendaciones ante vientos fuertes
Ante la intensidad del fenómeno, las autoridades remarcaron una serie de medidas preventivas para resguardar a la población y evitar emergencias domiciliarias o viales. En la vía pública y hogares, hay que prestar atención al entorno (evitar cables caídos, ramas o elementos sueltos); cerrar y asegurar puertas y ventanas; no detenerse debajo de árboles ni marquesinas, carteles o toldos; y tener linternas cargadas a mano. También se estima circular con extrema precaución, respetando la distancia entre vehículos, manteniendo la velocidad mínima y con las luces bajas encendidas obligatoriamente.
Asimismo, Protección Civil advirtió que el riesgo de incendios forestales y de pastizales es extremo debido a la extrema sequedad del ambiente y las altas temperaturas, factores que magnifican la propagación del fuego dificultando la labor de extinción. Por tal motivo, se recordó que la quema de hojas y basura se encuentra terminantemente prohibida por ley.
Consejos clave para evitar siniestros
- Evitar arrojar colillas de cigarrillos o basura en campos con vegetación seca.
- No realizar fogatas ni ningún tipo de fuego cerca de zonas agrícolas o de alta inflamabilidad.
- En zonas rurales, se aconseja despejar los alrededores de las viviendas generando cortafuegos o callejones de más de 5 metros libres de vegetación.
- Denunciar de inmediato al 911 a cualquier individuo o grupo observado provocando fuego. Ante presencia de humo, dar aviso urgente a Bomberos.