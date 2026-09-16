Un helicóptero utilizado por NBC4 y Telemundo 52 se estrelló durante la noche del martes en el barrio de Chatsworth, en Los Ángeles, mientras realizaba una cobertura aérea de un accidente de tránsito ocurrido horas antes.

La aeronave cayó cerca de las 19, hora local, entre dos edificios comerciales ubicados en la zona de Mason Avenue. Tras el impacto, se incendió y las llamas alcanzaron vehículos y contenedores que estaban en las inmediaciones.

Tres personas murieron como consecuencia del accidente. Entre las víctimas estaban la periodista y fotoperiodista aérea Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, ambos integrantes de Angel City Air, la empresa que operaba el helicóptero. La tercera víctima era una persona que se encontraba en tierra.

El helicóptero perdió contacto

El accidente ocurrió mientras varios medios se encontraban en la zona cubriendo un choque entre un vehículo y un colectivo de la red Metro de Los Ángeles.

La aeronave de NBC4 estaba realizando imágenes aéreas del lugar cuando se produjo el siniestro. El helicóptero terminó completamente envuelto en llamas y fue necesario desplegar un importante operativo de emergencia para controlar el incendio.

Los bomberos informaron que más de 70 efectivos trabajaron en el lugar. Cuatro vehículos y dos contenedores de almacenamiento resultaron dañados por el fuego.

La tragedia que estaba cubriendo

El helicóptero se encontraba sobrevolando la zona debido a otro accidente ocurrido previamente. Un SUV chocó contra un colectivo de la línea Metro 166 en Chatsworth.

Ese primer siniestro también dejó víctimas fatales y varios heridos, por lo que había una importante presencia de policías, bomberos y equipos periodísticos en el sector cuando ocurrió la caída del helicóptero.

Investigan qué ocurrió

Además de las tres personas fallecidas, otras personas fueron asistidas y trasladadas a centros médicos. Las autoridades todavía no determinaron qué provocó la caída de la aeronave.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) quedaron a cargo de la investigación para establecer las causas del accidente.

La tragedia generó conmoción dentro de NBC4, que confirmó la muerte de sus trabajadores durante su propia cobertura en vivo del hecho. La investigación continuará para reconstruir los últimos momentos del helicóptero y determinar qué provocó el accidente.