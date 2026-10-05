Se filtraron detalles de la situación familiar de Jorge Rial con su hija Morena

El conductor Jorge Rial y su hija Morena Rial atraviesan un momento de extrema tensión familiar tras conocerse nuevos detalles sobre la medida de prisión domiciliaria que cumple la joven. La relación entre ambos se complicó luego de que la justicia revocara la excarcelación extraordinaria por incumplimiento de las condiciones impuestas.

El periodista Santiago Riva Roy reveló en El Ejército de Bondi que Morena está con la prisión domiciliaria porque cuando tuvo el beneficio de la excarcelación extraordinaria no respetó las condiciones. Que eran hacer terapia, trabajar…bueno, se cagó en la justicia y la mandaron presa. Si vuelve a delinquir enfrentaría una pena mínima de 6 años de cárcel por reincidencia.

Además se conoció la postura que tomó el presentador para frenar la exposición de la joven en los medios. El cronista aseguró que con respecto a trabajar en los medios, yo tengo data de eso, Jorge la bajó incluso de algún lugar. Anteriormente, cuando la pretendían para el Bailando o algo…Rial se ponía de culo y levantaba el teléfono o bardeaba en X.

Las complicaciones legales y las trabas para insertarse en el ambiente del espectáculo profundizaron la distancia. El vínculo entre padre e hija atraviesa su peor etapa sin posibilidades de reconciliación a corto plazo.