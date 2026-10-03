Se filtraron detalles super íntimos de la despedida de soltera de Lali Espósito

Lali Espósito y Pedro Rosemblat están cada vez más cerca de dar el sí en el altar y la artista volvió a ser la gran protagonista de una noche inolvidable. Tras el viaje a las playas de Brasil con su grupo íntimo, la cantante celebró su segunda despedida de soltera con una velada llena de sorpresas en la Capital Federal. En esta oportunidad, sus amigas más cercanas organizaron un encuentro gastronómico con dinámicas divertidas que no tardaron en hacerse virales entre sus fanáticos.

El evento contó con la presencia de figuras como Mery del Cerro y Cande Vetrano, quienes retrataron los momentos más llamativos en plataformas digitales. La organización incluyó un bingo musical y sorpresas personalizadas para la agasajada. Un detalle destacado fue el vestuario de la atención gastronómica, donde las trabajadoras lucieron remeras impresas con la famosa frase "Me enamoré, taradas", un dicho característico que la intérprete popularizó en sus presentaciones públicas.

La gastronomía tuvo su punto más alto con la presentación de un imponente rogel de grandes dimensiones. Siguiendo la tradición de este tipo de eventos, el pastel incluyó cintas escondidas con un anillo para determinar cuál de las presentes será la próxima en dar el paso hacia el matrimonio. La ambientación se completó con velos de novia y cotillón temático diseñado para acompañar la cuenta regresiva del evento del año.

Esta nueva reunión se suma a la primera experiencia vivida a fines de agosto en territorio carioca. En aquella ocasión, el grupo de amigas disfrutó de jornadas de sol, cenas temáticas y paseos nocturnos. Aunque el novio no estuvo presente de forma física en el país vecino, la cantante llevó una careta con la cara del comunicador para simular su compañía en las fotografías grupales.

Por el momento no se confirmó el presupuesto final desplegado para la ambientación, aunque trascendió que contrataron servicios gastronómicos privados cuyo costo base para este tipo de banquetes ronda los $500000. Los seguidores de la pareja permanecen atentos a las redes sociales para confirmar si esta fue la última reunión previa a la ceremonia civil o si restan nuevos festejos.