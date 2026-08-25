Se filtraron fotos íntimas de una famosa y estalló el mundo del espectáculo

Daniela Celis se encuentra transitando una etapa de profunda renovación en su carrera profesional desde su incorporación al elenco de Sex, la conocida propuesta teatral dirigida por José María Muscari. En este escenario, la influencer sorprendió a los espectadores al mostrar una faceta artística mucho más osada y desinhibida.

La repercusión en las plataformas digitales aumentó tras viralizarse las imágenes de un beso en el escenario entre ella y Julieta Poggio, quienes consolidaron una estrecha relación de amistad durante su participación en el reality Gran Hermano 2022. Recientemente, la bailarina volvió a captar la atención de sus seguidores al difundir nuevas postales y grabaciones de lo que ocurre tanto en las funciones como en el detrás de escena del espectáculo.

Junto a este material audiovisual, la joven compartió un anuncio importante respecto a su continuidad en el proyecto de José María Muscari. A través de sus redes sociales oficiales, confirmó de forma directa su pronta despedida. En su publicación, la artista expresó que "este sueño llega a su fin. Si me quieren ver este sábado 29 es la última fecha en la que estoy" al dar a conocer su retiro.

La noticia provocó una oleada de mensajes y elogios por parte de sus fanáticos, quienes destacaron su look y su desenvolvimiento escénico. En la sección de comentarios se acumularon elogios como "wow, qué hermosa", "qué bomba, Pesta", "la uno", "chapame", "enamorada de vos" y "no puede ser tan hermosa", reflejando el fuerte acompañamiento del público en este desafío artístico.