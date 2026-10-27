Se filtraron fotos super íntimas de Wanda Nara en la cama con su novio

Wanda Nara y Martín Migueles causaron gran revuelo en el mundo digital al compartir una serie de imágenes íntimas y muy sensuales para celebrar un nuevo cumpleaños del joven. La empresaria decidió exponer su vida sentimental sin filtros mediante una publicación en blanco y negro que rápidamente capturó la atención de todos sus seguidores en las plataformas virtuales.

En las diversas postales elegidas por la conductora se puede observar a los protagonistas disfrutando de momentos de extrema cercanía y alto voltaje sin ropa y sobre la cama. Las capturas muestran desde abrazos profundos y besos apasionados hasta escenas cotidianas marcadas por la complicidad y el afecto mutuo que dejaron en evidencia el gran momento sentimental que atraviesan.

Lejos de conformarse con una simple felicitación virtual, la mediática tomó la insólita decisión de subir la misma imagen en dos oportunidades consecutivas con breves minutos de diferencia. Cada una de estas publicaciones estuvo musicalizada con diferentes fragmentos de la canción Rinconcito para enfatizar la profundidad de los sentimientos que la unen a su actual pareja en esta nueva etapa.

La primera historia elegida por la famosa incluyó frases románticas muy sentidas que reflejan el impacto sanador del vínculo afectivo que construyeron juntos. Entre las líneas seleccionadas se destacaron expresiones como sin ti la vida no me sabe a nada, me abrazaste con tu calor, le pusiste pausa al dolor, el destino me hizo un favor y contigo todo es mejor, además de la dedicatoria textual que reza te sale bonito amar despacito.

Minutos más tarde, la empresaria repitió la postal pero cambió la pista musical para profundizar en la intensidad del romance que vive por estos días. En esta segunda oportunidad utilizó fragmentos como cuando me abrazas se detiene el tiempo, te vas metiendo en cada pensamiento, te pienso siempre y en cada momento, es un milagro esto que estoy sintiendo, puedes curarme con una mirada, tu voz es mi refugio en madrugada y estoy mejor de lo que siempre estaba.